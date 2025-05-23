地產速報一覽

●二手樓連錄短炒。美聯黃信豪稱，天水圍YOHO WEST的2B座中層B5室，實用面積約288方呎，減至396.5萬元成交，呎價約13,767元，原業主持貨近一年半帳賺27.5萬元。中原胡耀祖指，馬鞍山雲海Maple Court第2座中層C室，成交價848萬元，約半年升值約97萬元。

●美聯謝國安表示，北角君譽峰高層F室，實用面積約181方呎，獲租客以每月13,380元承租，呎租約73.9元。業主2020年11月以約551.7萬元購入物業，租金回報率約2.9厘。

●世紀21日昇蔡嘉駿透露，北角富澤花園富慧閣高層D室，實用面積約806方呎，原則三房，改為兩房間隔，叫價1,328萬元，累劈148萬元，減幅約11%，以約1,180萬元易手，呎價約14,640元，呎價屬屋苑今年次高。

●盈置地產將於下周四拍賣24項銀主物業，開拍價由165萬至1,250萬元，當中開價最低為黃大仙公屋東頭（二）邨祥東樓低層23室，實用面積約439方呎，未補價第二市場以每方呎約3,759元推拍。