居屋市況：景明苑已補價劈三成沽

樓市承接力放緩，居屋業主接受現實劈價沽貨，將軍澳景明苑新裝修兩房戶狂減逾三成，於已補價自由市場僅以呎價約7,731元易手。

世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為A座中層8室，實用面積約401方呎，望山景，早於去年年初以460萬元放售，最後放盤一年多累減150萬元，獲外區客以310萬元承接，減幅多達約32.6%。