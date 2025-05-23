居屋市況：景明苑已補價劈三成沽
樓市承接力放緩，居屋業主接受現實劈價沽貨，將軍澳景明苑新裝修兩房戶狂減逾三成，於已補價自由市場僅以呎價約7,731元易手。
世紀21將軍澳魏仕良表示，上述單位為A座中層8室，實用面積約401方呎，望山景，早於去年年初以460萬元放售，最後放盤一年多累減150萬元，獲外區客以310萬元承接，減幅多達約32.6%。
美樂三房售375萬
置安居蘇永耀指出，屯門居屋美樂花園10座高層H室，實用面積約589方呎，三房間隔，減價約25萬元，以375萬元自由市場價易手，呎價約6,367元，新買家為收租客。
未補價第二市場亦不乏減價個案，世紀21家天下黎振傑指出，旺角居屋富榮花園9座中層K室，實用面積約431方呎，兩房間隔享內園景，3月叫價450萬元，最終降價至411萬元成交，呎價約9,536元。
世紀21奇豐楊麗娟指出，沙田居屋愉翠苑F座中層6室，實用面積約517方呎，兩房間隔，放盤10日減13萬元，以485萬元未補價售出，呎價約9,381元。
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