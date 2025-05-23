上月二手蝕讓343宗減25%

隨着4月整體二手成交量回落，期內跌價轉讓宗數同時減少，綜合市場資料，上月出現至少343宗低於購入價的貶值成交，按月下跌約25.6%，惟涉及的宗數仍屬今年次高。樓價繼續沉淪，荃灣上車盤荃威花園做價跌至290萬元，原業主持貨約7年帳面勁蝕約47.3%。

荃威每呎$5410逾10年低 根據本報統計資料，3月二手市場出現至少461宗貶值轉讓，創單月新高紀錄，4月已回落118宗，期內蒸發樓價金額近9億元。撤辣後二手業主加快出貨，上月有22宗屬2022年或以後購入，即持貨約3年以內的跌價成交，佔整體貶值比例約6.4%。

上月貶值個案中，出現至少50宗樓價跌幅達30%或以上交易，佔比約14.6%，當中3宗挫幅更達50%或以上，包括屯門掃管笏緹岸2期3A座一個實用面積約228方呎單位，以208萬元易手，較約4年前購入價帳面低約54.1%。此外，4月貶值個案中有至少74宗屬樓價400萬元或以下成交，成交價400萬元以上至800萬元就佔至少160宗。

分區方面，將軍澳仍是「重災區」，4月該區出現至少54宗損手轉讓，約半數為日出康城單位。元朗同期有至少45宗，屯門則出現至少37宗。

二手樓價繼續尋底，近日個別單位以新低價蝕賣。市場消息透露，荃灣荃威花園F座低層1室，實用面積約536方呎，兩房間隔，原業主2018年以550萬元買入，由於單位處於低層，加上要花費相當裝修費用，單位僅以290萬元轉手，約7年帳面蝕260萬元，呎價約5,410元料屬屋苑逾10年低位。

映灣園呎價再跌穿九千 東涌映灣園呎價再跌穿九千元。中原曹嘉華表示，屋苑3座高層B室三房戶，實用面積約734方呎，享機場海景，外籍用家以636萬元購入，呎價約8,665元；原業主於2017年12月以738萬元買入，持貨約8年帳蝕102萬元。

天水圍連錄損手成交。中原何家樂指，Wetland Seasons Park第1期20座中層B1室，上車客以465萬元承接，呎價約10,764元，單位約5年帳面蝕103.6萬元，單位帳貶約18.2%。利嘉閣蕭啟諾稱，同區栢慧豪園6座極高層H室兩房戶，以475萬元售出，約8年帳蝕60萬元。

銅鑼灣銀主盤貶27% 銀主積極低價出貨。該行周世康表示，銅鑼灣珠城大廈B座高層4室同類物業，兩房間隔，享海景，以578萬元成交，呎價約10,266元。原業主於2020年購入，帳面貶值222萬元或約27.8%。

二手市場最新貶值成交個案