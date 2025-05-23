商舖消息：紀惠一籃子港島舖嗌1.9億

近期頻頻出貨的紀惠集團，再一口氣放售一籃子舖位物業，當中，包括北角、銅鑼灣及灣仔3項商舖，總面積近1.8萬方呎，物業意向總值約1.9億元。

第一太平戴維斯代理公開出售上述3批港島區商舖物業，包括北角丹拿花園地下、銅鑼灣軒尼詩道勝華樓地下及閣樓，以及灣仔摩利臣山道愉景樓地下一號舖。當中以北角地舖面積最大，建築面積約12,617方呎，門面寬約94呎，地下共7個舖位全數租出，將連同現有租約一併出售，每月租金30餘萬元。

勝華樓物業為相連地舖連閣樓，建築面積約4,200方呎，連銀行鐵約出售，每月租金收入約24萬元。至於愉景樓地舖建築面積約1,000方呎，物業以交吉形式出售。

該公司投資部資深董事方詠清表示，最近銀行拆息跌穿一厘，全球股市反彈，中美貿易戰稍有轉機，又有大型新股集資，對資本市場注入強心針，相信投資者信心已恢復。

盛滙旺角舖虧損價放盤 另外，利嘉閣（工商舖）朱明杰表示，承業主委託連租約放售尖沙咀金馬倫道19至21號地下A舖位，建築面積約1,000方呎，業主意向售價3,900萬元，呎價約3.9萬元。上址由甜品店租用，每月租金約10.6萬元。

盛滙商舖基金4年多前買入的旺角染布房街16號地舖，面積約910方呎，原以約3,800萬元放售，現時以底價2,000萬元供出價競投，即簽價2,500萬元。該舖購入價約2,680萬元。