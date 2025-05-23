THE HENLEY HENLEY PARK累售1079伙
恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY各期及HENLEY PARK，分別累售635伙及444伙，套現約72億元及41億元。端午節將至，集團將為項目住戶及現樓參觀人士送出裹蒸糉，並於節日當天向住客提供免費享用泳池設施等一系列嘉年華活動。同系旺角利奧坊‧壹隅昨售出兩伙，包括1座3樓L室連平台特色戶，成交價890萬元，呎價約25,648元。
SIERRA SEA 1B傳收2.6萬票
此外，新鴻基地產(00016)西貢十四鄉西沙路項目SIERRA SEA第1B期，明日最後一輪銷售241伙，包括216個價單單位，另有25伙以招標形式發售。消息稱，昨晚截止認購初步估算收到逾2.6萬張入票，超額119倍。
系內元朗Grand YOHO第二期昨售出第5座49樓C室複式戶，連平台、天台及游泳池，成交價5,100萬元，創區內分層戶新高紀錄，呎價24,000元。
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