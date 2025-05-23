新盤爭相趁旺出擊
朗日峰部署推現樓 UNI Residence或下周賣 滶晨91單位將招標
兩房戶佔近七成
嘉里建設旗下的元朗大棠路111號項目，昨日公布命名為朗日峰，提供82伙，主打兩房戶佔近七成。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目正待批滿意紙，將於獲批後隨即推售，會提供現樓示範單位。定價參考同區樓盤，以及同系朗天峰，現時平均成交呎價約12,000元。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，同系毗鄰的朗天峰，自今年2月開售，至今售出470伙，套現逾20億元。該公司銷售及市場策劃總監王維榮指，朗日峰為一座樓高16層的住宅大樓，單位實用面積介乎276至765方呎，戶型涵蓋一房至三房戶。分布上，一房戶佔22伙，兩房戶佔55伙，其餘為特色戶。項目預計關鍵日期為今年7月31日。
該集團部署今年內共推3盤，除了上述項目之外，將軍澳日出康城第13期涉2,550伙，以及香港仔黃竹坑站港島南岸第4B期海盈山，提供368伙。
永泰地產(00369)及萬科香港合作發展的沙田UNI Residence，正值收票階段，最快下周開售。永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，該盤現時收票成績理想，不排除短期內加推。項目有機會於首輪銷售時，以招標形式出售頂層特色戶，包括32樓A室連天台戶，實用面積636方呎。
為配合項目銷售，美聯物業為買家提供置業優惠。該行住宅部行政總裁布少明估計，由項目開售日起至6月15日，經該行購入單位的首50名買家，可獲贈「收租無憂保」，保障金額最高達1,000萬元。
凱和山單日沽7伙
其他新界盤方面，路勁地產及深圳控股(00604)合作的屯門掃管笏凱和山，昨日再連環沽出7伙。包括有九龍區投資客斥資1,119.36萬元掃入3伙一房戶，單位均為第1座的H室，實用面積412方呎，成交價358.28萬至368.26萬元，呎價約8,696至9,375元。
新世界發展(00017)等的香港仔黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，昨晚上載最新銷售安排，落實首批91伙於下周起招標出售。戶型涵蓋30伙標準三房戶、52伙標準四房戶，以及9個複式戶 ；包括項目面積最大的第1A座41樓及42樓P2複式單位，實用面積3,120方呎。
海盈山一周吸金2.1億
資料顯示，今期項目提供447伙，實用面積408至3,120方呎。發展商曾指，項目定位參考山頂及南區超級豪宅。項目預計關鍵日期為2026年11月30日。
此外，莊士中國(00298)發展的鴨脷洲弦岸，昨日連沽兩伙，共涉1,181萬元。
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