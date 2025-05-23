嘉里建設旗下的元朗大棠路111號項目，昨日公布命名為朗日峰，提供82伙，主打兩房戶佔近七成。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目正待批滿意紙，將於獲批後隨即推售，會提供現樓示範單位。定價參考同區樓盤，以及同系朗天峰，現時平均成交呎價約12,000元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，同系毗鄰的朗天峰，自今年2月開售，至今售出470伙，套現逾20億元。該公司銷售及市場策劃總監王維榮指，朗日峰為一座樓高16層的住宅大樓，單位實用面積介乎276至765方呎，戶型涵蓋一房至三房戶。分布上，一房戶佔22伙，兩房戶佔55伙，其餘為特色戶。項目預計關鍵日期為今年7月31日。