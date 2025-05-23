股壇MasterMind：恒指短線料調整 恒瑞宜先食胡
耀才證券研究部總監植耀輝（Stanley）稱，港股已達短線反彈目標，要進一步升穿兩萬四關不易，因中美貿易談判未有新進展，加上企業業績沒有太大驚喜，A股表現亦非特別出色，料恒指短線出現調整。
恒瑞醫藥今掛牌上市，昨日暗盤表現理想。植耀輝指，恒瑞市值大，基本面強，相信日後很快會納入港股主要指數，基金或會出現「搶貨」情況，但始終已於A股上市，相信難比A股有溢價，如果抽中兩手的投資者，可先沽其中一手；若抽中一手，宜先食胡；未有貨則建議先觀望。另外，他又認為，另一隻新股寧德時代(03750)升得太急，料H股將會調整，相對A股溢價會逐步收窄。
蜜雪老鋪黃金勿高追
蜜雪、老鋪黃金及泡泡瑪特近期熱炒，植耀輝認為，3股均不宜高追，若非買不可的話，會揀選泡泡瑪特，因產品銷售情況依然強勁。至於蜜雪，他指市場看好該股有望納入港股通，但行業增長前景審慎，料炒作很快告一段落。
想知道Stanley更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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