股壇MasterMind：恒指短線料調整 恒瑞宜先食胡

耀才證券研究部總監植耀輝（Stanley）稱，港股已達短線反彈目標，要進一步升穿兩萬四關不易，因中美貿易談判未有新進展，加上企業業績沒有太大驚喜，A股表現亦非特別出色，料恒指短線出現調整。

蜜雪老鋪黃金勿高追

蜜雪、老鋪黃金及泡泡瑪特近期熱炒，植耀輝認為，3股均不宜高追，若非買不可的話，會揀選泡泡瑪特，因產品銷售情況依然強勁。至於蜜雪，他指市場看好該股有望納入港股通，但行業增長前景審慎，料炒作很快告一段落。