百大房企上月銷售2846億 年挫8%

今年首季，中央有關房地產行業的「政策底」已見，隨着各項措施推進落實，亦見到內房市場景氣有實際性的改善，惟銷售情況尚未穩定，預料需要更多政策給力扶持。

克而瑞數據顯示，今年首4個月，中國房地產市場保持在低位運行，延續止跌回穩趨勢。單計4月，百大房企實現銷售操盤金額2,846.8億元（人民幣‧下同），按月跌10.4%，按年跌8.7%；今年首4個月累計銷售操盤金額10,181.7億元，按年跌6.7%。

土地拍賣面積跌幅擴至23% 不過，單計4月份，該機構指整體內地樓市增長動能顯著放緩，新房供給按月持平，但成交按月回落，成交規模按年基本持平；預計5月成交總量規模或將延續低位波動，絕對量與4月持平或小幅微增，按年或持平，延續弱修復趨勢。

此外，4月截至25日，全國300城經營性土地招拍掛成交2,698萬方米，按年跌23%，降幅按月擴大12個百分點；按月則上升50%，主要是由於3月基數過低所致。月內，杭州、南京、廈門成交總價超過50億元；南京、杭州、惠州、重慶、瀋陽等成交建築面積逾50萬方米，因優質用地佔比持續高企，月內平均樓板價每方米3,280元，按年升14%。

聚焦沿岸最旺的深圳市，深市房地產中介協會公布的統計數據顯示，4月深圳市二手房錄得成交量6,597套，按月跌14.4%，按年增33.5%，顯見二手房市場的壓力仍在，信心不足形成「以價換量」的行情。

首4月新增土儲金額飆四成 另一方面，克而瑞研究中心數據顯示，今年首4個月，內地新增土地儲備百強房企的拿地金額按年增長42%，新增貨值按年增長23.6%，總建築面積按年增長3.2%，意味着百強房企投資總量3個指標按年均錄得正增長，房企投資積極性築底回升。此外，截至4月底，新增土儲貨值百強門檻值為17.6億元，按年跌7%，跌幅按月收窄12個百分點；新增總價百強門檻值為8.1億元，按年增26%，新增建面百強門檻值為19萬方米，按年增3%。作為「麵粉價」的土地價格開始回穩，對「麵包價」的樓價也不失為一個找到更多支持回穩的理由。

中指研究院亦指出，儘管目前產業多項指標表現仍較弱，但今年第一季銷售端持續改善。該院數據顯示，目前已有廣東、四川、湖南等地成功發行專項債用於收購存量土地，發債額超過400億元。同時，截至4月23日查詢數據，已公告擬使用專案債收購存量土地的省市達17個，涉及項目總金額逾2,000億元。隨着5月上旬人行降準減息等貨幣政策力度超預期，政策利好落地疊加高品質項目入市，有望促進改善需求及置換需求更好地釋放，料5月房地產市場有望繼續修復。

整體而言，在更大力度促進消費、擴大內需、做強內地大循環的背景下，促進住房消費將是重要着力點，預計收儲、城市更新等政策將不斷優化，更多增量政策值得期待。可關注受益於供給側出清的優質央國企背景房企、受益於收儲政策的相關個股等。