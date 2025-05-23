券商轉軚唱好 籲作中線投資

滙豐環球研究亦認為，低息、供應緊張和信貸正常化，正推動內房市場結構性復甦，已見到深圳等部分地區復甦超出預期，而持續寬鬆的政策將支持經濟，且內房企業已相應上調今年銷售目標，同樣偏好潤置、建發國際、中國金茂及中概股貝殼。