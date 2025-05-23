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券商轉軚唱好 籲作中線投資
華潤置地獲多家大行推薦。
早前已有多家券商對內房股投資前景改觀，其中花旗發表的研究報告認為，當前是收集內房股的良好時機，投資期兩年，主要是資產周轉率和定價推動股本回報率持續改善，且主要城市銷售預期向好，而10大城市的庫存月數改善，價格下行風險減少，可見市場趨向穩定。首選內房股為中概股貝殼、港股建發國際(
01908
)、中國金茂(
00817
)及華潤置地(
01109
)。
滙豐環球研究亦認為，低息、供應緊張和信貸正常化，正推動內房市場結構性復甦，已見到深圳等部分地區復甦超出預期，而持續寬鬆的政策將支持經濟，且內房企業已相應上調今年銷售目標，同樣偏好潤置、建發國際、中國金茂及中概股貝殼。
龍頭市佔望提升
中國銀河證券則認為，5月下調購房相關的貸款利率，並提到將推出增量的融資支持政策，包括地產開發、個人住房、城市更新等層面，居民的購房門檻有望降低，居民剛性和改善性住房需求有望進一步得到支持。在政策的加持下，地產板塊的配置價值凸顯，龍頭房企展現優秀的營運管理能力及具有資金優勢，市佔有望進一步提升，睇好港股相關內房包括龍湖集團(
00960
)、綠城中國(
03900
)、潤置、中國海外(
00688
)、綠城服務(
02869
)。
3大內房精選股份
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