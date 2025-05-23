內房股撈底時機來臨？

華3大部門聯手力托 降房貸利率鼓勵入市 在今年內地政府工作報告，中央首次將「穩住樓市」寫入總體要求，展示出穩樓市決心。5月7日，中國3大財金部門聯合公布有關涉及降準減息、房地產、股市的「10+8+4」項一籃子金融政策，進一步強化穩樓市的預期，也為今年內房行業景氣築底與相關股份估值止跌回穩帶來希望，值得投資者及時檢視並作出部署。

回顧這次內房調整，自2021年內房的「三道紅線」政策實施，引發樓市流動性危機，房企債務爆煲，市場信心低迷，整個房地產產業鏈包括建築、水泥等行業都被拖下去，對整體消費及投資影響甚巨，故被視為新冠疫情後拖着中國經濟復甦後腿的「緊箍咒」。

直至去年下半年，中美博弈不斷升級，中國經濟增長放緩，內部需求疲弱，促使當局去年9月推出大規模刺激措施。今年兩會政府工作報告更明確定調要「穩股穩樓」，政策取向從「防風險」轉向將「穩需求」並重，為樓市回穩注入強心針。

此外，值得留意，在2025年財政政策方面，財政赤字率設定為4%，按年升一個百分點，且赤字規模達5.7萬億元（人民幣‧下同），當中安排5,000億元特別國債用於銀行資本補充，以增強金融體系對房地產行業的支持能力，變相向內房行業注入流動性，亦是十分重要的舉措。

地方政府發債購存量房 當然，除了避免房企債務爆煲之外，如何改善樓市的供需關係，亦為重中之重，否則供遠大於求，樓市仍難逃出泥沼。是故，中央除了將今年地方政府專項債券額度提升至4.4萬億元，按年增加5,000億元之外，還明確表示資金用途包括土地收儲和收購存量商品房，即予地方政府更大的自主權，以釋放剛性及改善性住房需求潛力。其中，因城施策調減限制性措施、推進收購存量商品房、加力實施城中村和危舊房改造等，都被視為針對內房問題「對症下藥」的舉措，將有助加快消化市場庫存。

而拓寬保障性住房再貸款使用範圍之舉，亦有助緩減地方政府的資金壓力。國務院官員在4月中亦提到：「收購存量商品房用作保障性住房，是促進房地產市場止跌回穩、保障和改善民生的重要抓手。要落實好各項相關政策，在收購主體、經濟和用途方面給予政府更大的空間來支持城市危舊房改造，透過多種方式盤活存量、優化增量。」

在貨幣政策方面，5月上旬人民銀行宣布降準減息雙管齊下，並同時下調房貸利率，以鼓勵用家入市，都在需求方面支持樓市企穩。

另外，金監總局指會加快出台與房地產發展新模式相適配的系列融資制度，助力持續鞏固房地產市場穩定形勢，相信有助進一步疏導樓市風險。

預期下半年再放寬幣策 市場普遍預期，下半年人行尚會有寬鬆貨幣政策行動。其中野村預計內地第四季再降準50點子和減息0.15厘，ING銀行及花旗均料今年人行將再降準50點子及減息0.2厘，摩根士丹利則料下半年當局將推一萬億至1.5萬億元補充財政計劃。

另房地產開發方面，城市房地產融資協調機制擴圍增效，目前審批通過的「白名單」貸款增至6.7萬億元，有望支持保交樓。

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