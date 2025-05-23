六成港人工作受壓 超全球

Z世代最嚴峻 40%曾因心理問題請假 據AXA安盛公布的最新調查，工作相關因素對香港打工仔的心理健康影響高於全球平均水平。其中，包括18至24歲的Z世代面對的心理健康挑戰最嚴峻，更容易遭受壓力、焦慮與抑鬱，也更頻繁因心理健康問題而請病假。值得注意的是，他們面臨比成熟世代更高比例的心理健康問題，促使企業加強支持工作場所心理健康策略。

憂局勢急變及財務不穩 調查發現，香港打工仔面臨龐大的工作壓力及心理健康挑戰，情況令人憂慮。高達八成在職港人指出，有多種因素影響他們的心理健康，包括憂慮全球局勢急速演變前景不明朗（58%）、憂慮財務及工作不穩定（58%）、工作與生活失衡（53%），以及感到孤獨和被社會隔離（45%）。值得關注的是，工作相關壓力（60%）在本港情況尤為突出，高於全球平均的56%。

84%在職人士表示，工作壓力影響日常生活，包括睡眠困難（36%）、動力減少（33%）、出現身體症狀（如頭痛、肌肉緊張）（26%）、情緒波動或易怒（25%）、難以集中（22%）及食欲改變（19%）。

研究顯示，23%在職人士曾因心理健康問題請病假，其中年輕一代的比例尤其突出，Z世代的比例達40%，高於其他年齡層。隨着年齡增長，相關比例呈明顯下降趨勢：年輕千禧世代（25至34歲）為33%，成熟千禧世代（35至44歲）降至26%，45至54歲群體更進一步降至20%，僅為Z世代的一半，數據凸顯心理健康問題在年輕打工仔中更普遍及嚴重。

兩成受訪者可能受嚴重或極端焦慮、壓力或抑鬱影響。當中，年輕千禧世代受嚴重或以上程度之抑鬱、焦慮或壓力影響比例最高（33%），Z世代緊隨其後（31%）；至於35至44歲（23%）及45至54歲（18%）群體所受影響相對較低。

僅37%指公司具支持政策 AXA安盛香港及澳門首席僱員福利業務及健康策劃總監李蓉提到，僅37%港人認為公司具備支持心理健康與福祉的相關政策，低於全球平均的47%，呼籲企業需關注不同世代需求，制訂政策改善員工心理健康。該企團體醫療保險的基本計劃已包括精神健康的專科，約有50個具相關精神科資歷的網絡醫生提供心理支援。

參與該行團體醫保的企業中有約三成為中小企，目前本地中小企營環境未明朗，她承認，目前中小企客戶數目減少的速度略高於2022年新冠疫情期間，但同時有新的中小企加入，大企業恢復擴張，因此業務未見太大影響。

該研究由AXA安盛與益普索合作進行，在全球16個國家及地區訪問1.7萬名年齡介乎18至75歲人士，香港共有1,000名受訪者參與是次研究。

曾因心理健康過去一年請病假 受嚴重或極端焦慮、壓力或抑鬱影響