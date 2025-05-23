長江生科未擬分拆 續研提升股東價值

另會上有股東問到公司會否將生物製藥業務，以「18A」形式分拆上市，管理層指公司一直評估策略性機會，提升股東價值及改善業務架構，但目前未有公布。

公司主席李澤鉅表示，生物科技（Biotech）研究屬高回報、高風險行業，如果研究成功，一隻產品的價值有機會高過很多上市基建甚至地產公司，認為如果買股票純粹為收息，可能買基建或收租股較適合。但他認為，如果要有一個全面的投資組合，將一部分資金投放在高值博率投資是正確做法。

研發多項癌症疫苗 此外，長江生命科技稱正開展多個癌症疫苗研發項目，包括上月公布的TROP2癌症疫苗，估計大約需要24至30個月時間便能開始I/II期臨床試驗，有機會於亞洲地區開展，正考慮大灣區及深圳等。

針對黑色素瘤的癌症疫苗，其中一個後期階段項目計劃在美國、加拿大及澳洲進行第三階段關鍵臨床試驗，並與美國食品及藥物管理局就第三階段臨床試驗達成特殊方案評估協議，相關臨床試驗物料的生產預期明年初完成，隨後將可啟動第三階段臨床試驗。