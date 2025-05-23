長和：售港口不做不合法交易
長江和記(00001)昨日再就備受爭議的出售港口建議交易作出回應，集團聯席董事總經理黎啟明表示，意大利裔瑞士富商Diego Aponte旗下MSC地中海航運公司，從最初開始就是主要投資者，並強調交易「需要經過好多審查，而我哋一定會全力配合。喺未獲得批准之前，我哋絕對唔會實施集中嘅。」
所謂實施集中，是上月27日市監局回應市傳該交易分拆成兩部分出售時的用語，意即未獲批准前，不得合併或轉讓股權。
黎昨重申：「我哋絕對、絕對唔會做唔合法、唔合規嘅事。」他指，在過去多次的公告和回應上已說過類似的話，「我哋已經講到好白，大家可以放心。」
對於目前關稅戰所帶來的挑戰，主席李澤鉅表示，關稅政策的變動為市場帶來波動和不確定，加上地緣政治緊張，集團首要維持財務健康，有財務實力才可以在風浪下「比較容易頂得住，捱得起」，又說：「我哋揸住多啲現金，少啲借貸，小心駛得萬年船啦。」
長實減買地致物業收益跌
同系公司長實集團(01113)過去兩年物業銷售收益下跌，身兼長實主席的李澤鉅解釋，這反映集團嚴守紀律，在5、6年前地產高峰期時沒有買地，這兩年物業銷售收益減少是計劃的一部分；另方面，佔88%的經常性收入，例如收租物業、環球基建業務、社會基礎設施嘅組合，表現不錯，又稱集團售樓策略會一直跟貼市場，若「自住負擔能力又OK的話，依家買樓沒有大問題。」
長實整體投資物業出租率約86%，在目前寫字樓租務市場相對低迷時，李說：「花無百日紅，全世界冇一個行業會長期不斷好」，現時香港零售和寫字樓物業的市場需求「比較慢」，需時走出低潮，他期望市場好轉的時候旗下長江集團中心二期的租務會好轉，並提醒股東，該項目成本比較便宜，「容易計到數」。
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