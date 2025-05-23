OpenAI購Apple前設計師公司io

人工智能（AI）初創公司OpenAI宣布，收購由蘋果公司（Apple Inc.）前首席設計總監伊夫成立的AI設備公司io。在交易完成後，io的產品團隊共約50位工程師、設計師等，都會加入OpenAI，負責打造能與ChatGPT等AI模型互動的硬件設備。

兩家公司未有披露收購涉及具體金額，但有外媒消息指，OpenAI是以約50億美元的股票完成這宗收購。OpenAI原本已因為合作協議的關係，持有io約23%的股權，這次以50億美元收購餘下股權，意味io的價值達到接近65億美元（約507億港元）。

值得留意的是，伊夫的另一家設計公司LoveFrom亦會維持與OpenAI合作關係。此前有報道稱，雙方正在針對AI代創造全新硬件產品，將是一款能夠與iPhone相提並論的產品，且強調AI技術應用。伊夫是前Apple設計總監，曾經主導iPod、iPhone等劃時代產品的設計，2019年離開Apple後，2022年正式停止與Apple的合作關係。自2019年推出的iPhone 11系列以來，所有iPhone在設計上都一成不變，繼續保留屏幕「M字額」與方形凸出後置鏡頭模組。

Zoom上季淨利潤升17% 其他美企消息，視像會議軟件公司Zoom公布截至今年4月底止季度業績，收入按年增長2.93%至11.74億美元；淨利潤按年升17.7%至2.54億美元；經調整利潤按年升5.15%至4.48億美元。儘管該公司不斷以AI技術作為賣點，惟隨着市場上的競爭對手增加，加上在家工作的潮流逆轉，其增長明顯放緩。

電商巨頭亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）則表示，未見到因為關稅措施而導致明顯的商品價格上升或消費支出減少；又提到公司此前有提早備貨，以應對關稅及供應鏈衝擊。