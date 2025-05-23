歐服務業PMI創16月低 德法遜預期

歐元區連同旗下兩大經濟體德國和法國昨日都公布5月的採購經理指數（PMI），其中服務業PMI在三者的表現俱遜預期。歐元區服務業PMI更由4月50.1的處於擴張區間，跌至收縮區間的48.9（市場原預期50.3），創16個月低位。反映美國發起的關稅戰，已開始打擊企業對前景的期望。

歐元區綜合PMI同樣令人失望，由前值50.4降至49.5，陷收縮區間兼創6個月低，亦遜市場預期升至50.6。製造業PMI在5月則報49.4，勝預期的49.3。

德國3月時曾修憲擴增軍費和成立千億歐元級的基建基金，提振了4月製造業PMI上升，5月製造業PMI繼續按月升0.4至48.8，只是稍低於市場預期的48.9；服務業PMI則回落1.8至47.2；綜合PMI初值降至48.6，創5個月低兼遜預期。

法國5月綜合PMI初值微升至48，略遜預期，也是連續9個月收縮；服務業PMI由前值47.3微升至本月的47.4，創兩個月高，但低於市場預期的47.7；製造業PMI初值則升0.8至49.5，高於市場預期的48.9，並創28個月高。

荷蘭國際集團（ING）銀行認為，歐元區經濟從今年第一季的好景中回落，主要因為美國關稅戰令貨物在第一季提前出貨。短期內，貿易戰或會激化，而市場的不確定仍然存在，都令短期經濟下行壓力較大。

難怪法國奢侈品龍頭LVMH創始人伯納德昨日公開批評歐盟與美國的談判「開局不利」。他敦促歐盟與特朗普政府進行「建設性」談判，並特別舉出英國迅速與華盛頓達成貿易協議的成功案例。