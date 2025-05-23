星上季GDP增3.9% 貿工部：仍有機會衰退

新加坡貿易及工業部昨公布，當地上季國內生產總值（GDP）增長向上修訂至3.9%，高於初值的3.8%，並較市場預期的3.6%為佳。該部門強調，全球貿易增長疲弱對貿易相關服務業構成壓力，金融及保險業增長亦可能受貿易活動疲弱所拖累，環境充滿挑戰、風險傾向下行，估計新加坡經濟有機會出現技術性衰退，但不一定陷入全面衰退。

新加坡上季GDP按季也向上修訂至收縮0.6%，初值為收縮0.8%。貿工部維持今年經濟增長預測不變，即經濟增長介乎零至最多升2%。按行業劃分，上季對該國經濟貢獻最大的產業，分別是批發貿易、製造業和金融保險業。貿工部指出，雖然近期貿易緊張局勢緩和，略為改善新加坡的外部需求前景，但全球經濟前景仍然充斥不確定性，亦留意到當地企業和家庭採取「觀望」態度應對貿戰來臨，或導致新加坡整體支出減弱。

馬來西亞核心通脹17月高 另邊廂，鄰國馬來西亞發表4月通脹數據，按年增長1.4%，按月持平；核心通脹率（不包括食品和燃料等項目）則按年上升2%，創17個月新高。該國統計局表示，核心通脹上升是由於個人護理、社會安全和雜項商品及服務、食品飲料以及餐飲住宿服務價格上漲所致。

至於上月馬來西亞的食品飲料價格按年上升2.3%，漲幅較3月的2.5%略為回落，佔整體通脹佔比近30%；另住房、水、電、天然氣和其他燃料價格上漲2%，對上一個月為升1.9%。