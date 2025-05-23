日製造業續陷收縮

40年期債息破頂 央行委員：毋須介入 全球貿易戰陰霾未散，亞洲第二大經濟體日本的5月份製造業採購經理指數（PMI）初值，連續第11個月陷入盛衰分界線50以下的收縮區間，連服務業PMI亦見下滑，尤其服務企業對未來12個月前景的信心大受影響，跌至2021年1月來新低。反觀緊隨日本經濟規模排第三的印度，對出口依賴性較低，同月綜合PMI初值升至逾一年高位。不過，日、印兩地股市周四均受壓，市場關注的日本40年期國債孳息率更進一步飆至3.637厘的歷史新高。

日本央行政策委員會審議委員野口旭強調，應維持寬鬆的貨幣政策，且央行不需介入債市，來應對近期超長期孳息率飆升的現象。即使他承認這些走勢確實突然，但不能斷定它們異常。日央行將在6月會議宣布新指引，闡明如何處理明年4月以後的債券購買計劃，被外界視為「鴿派」委員的野口旭卻指，目前毋須對央行縮減債券購買的計劃做出重大調整。上述言論發表後，日本40年期、20年期和10年期孳息率齊漲，其中10年期升至1.569厘。

日股挫 Yen見5.47港元 除債市危機升溫，日本股市亦連跌兩日。日經平均指數承日前跌勢反覆向下，午後曾跌443點，低見36,855點，尾市跌幅收窄，收跌313點或0.84%，報36,985點兩周低位。向來具備避險功能的日圓則續上衝，兌每美元曾升穿143關，高見142.81；每百日圓兌港元曾報5.4782。

面對美國關稅的逆風，日本經濟的下行風險迅速加大。由標普及au Jibun銀行聯合編製的5月日本PMI數據昨出爐，雖然製造業PMI的5月初值為49，符合預期，按月略有回升，主因新訂單與出口訂單的減幅有所放緩，但整體產出下降速度反而加快，降至48水平，當地製造業者對前景的信心仍接近5年來的低位。

時隔一個月，日本5月綜合PMI再次回落到收縮區間，從4月的51.2跌至49.8，因為仍處擴張水平的服務業PMI，由4月的52.4驟降至50.8。標普全球市場財智經濟研究部副總監Annabel Fiddes指，兩大行業的新訂單逾年來首次同告下跌，外需亦連續第二個月減少，正顯示全球需求放緩的壓力日益加劇。

至於滙豐銀行及標普聯合公布的印度5月PMI數據，無論製造業或服務業，均見上漲，特別是服務業PMI升至61.2的14個月高位，帶動綜合PMI初值升穿60水平，由4月的59.7升至61.2，創去年4月來高位。報告稱，來自國內及海外的強勁新訂單流入，促進私營企業經營活動及就業加快擴張，經營信心自今年1月以來首度改善。惟印度孟買30指數（SENSEX）昨隨亞洲普遍回調的股市下行，一度跌逾千點，全日跌幅收窄至644點或0.79%。

澳洲企業擴張速度放慢 轉看亞太區澳洲5月的PMI初值表現，製造業PMI按月持平在51.7，但服務業PMI降至50.5的半年新低，導致綜合PMI創下50.6的3個月低位。據受訪企業反映，當地整體產出輕微增加，持續獲得新訂單，但擴張速度放慢，尤其是服務業，擴張幅度為10個月以來最溫和。海外新業務增長亦集中在製造業，服務業出口續降。

亞洲主要地區5月PMI表現不一