長實星洲豪宅獲最佳公寓五星大獎

由長江實業集團發展的新加坡豪宅物業Perfect Ten，於日前舉行的2025-2026年度亞太區房地產大獎（2025-2026 Asia Pacific Property Awards）中，獲頒「新加坡最佳公寓/住宅項目類別五星大獎」。

Asia Pacific Property Awards乃亞太區具權威地位的房地產業界殊榮，表彰房地產行業各領域企業的成就。長實發展部高級策劃經理梁仲平稱，對於Perfect Ten獲亞太區地產界專家嘉許，感到欣喜。Perfect Ten的設計理念着重體現自然與奢華、宏偉與實用，以及大膽創新與以人為本的和諧配合，是次得獎將為新加坡高端住宅質素提升至更高層次。

Perfect Ten設計華麗實用兼備 Perfect Ten位於新加坡第10郵區的武吉知馬黃金地段，鄰近武吉知馬自然保護區（Bukit Timah Nature Reserve）及著名購物區烏節路（Orchard Road），優越的地理位置融合自然寧靜與都會繁華，為住客提供靜謐與便利兼備的居住環境。

項目由兩幢樓高24層的雙子大廈組成，設計上刻意與主要道路保持距離，確保單位私隱度。兩座住宅大廈以人字形排列，增強自然通風與採光，並為單位提供無阻擋的寬闊視野。透過巧妙地結合3種不同色調的玻璃幕牆及鑲嵌金色反光玻璃的陽台，Perfect Ten的外觀會隨着日光與天氣條件呈現千變萬化的效果，視覺效果獨具匠心。

該項目的室內設計兼具華麗與功能性，為住客營造實用而美觀的生活空間。會所以金色玻璃吊燈與大理石配件點綴，裝潢盡顯優雅氣派，搭配由已故著名建築師Zaha Hadid設計的時尚廚房島台，提升空間格調。

至於50米長泳池配以透明池邊設計，與周邊自然景觀無縫銜接，讓住客可盡享水天一色的景致。以金色為主調的會所Golden Clubhouse兼具社交與休憩的雙重功能。頂層空中花園提供360度全景休閒空間，住客能飽覽景色同時放鬆身心。

梁稱，Perfect Ten的匠心設計及優質配置，可為住客締造安逸舒適的居住體驗。單位採用優質歐洲品牌配置，並附設智能家居系統，住客可透過手機應用程式管理家中電器及照明系統，預訂會所設施及與訪客直接溝通，提升日常生活的便利性。