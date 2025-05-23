花旗新AI工具助港員工提升效率

花旗集團宣布，推出嶄新人工智能（AI）工具「Citi AI」予香港員工使用，以協助員工簡化日常工作流程，提升工作效率和生產力。

據指，該AI功能包括：Citi Stylus──透過總結、比較和翻譯文件功能，協助員工提升處理文件的效率；Citi Stylus Workspaces──最新推出、建基於Citi Stylus的加強版AI工具，提供多項預設指令（presets），包括撰寫電郵、演講稿、草擬常見問題（Q&A），以及啟發新靈感（Brainstorm）等；Citi Assist──協助員工從花旗龐大的政策庫中快速查找有用資訊，涵蓋合規（Compliance）、風險（Risk）、人力資源（Human Resources）和財務（Finance）等範圍；Citi Squad──為內部開發人員而設的專業工具，以提高編碼效率並加快產品推出市場。

為鼓勵員工使用，花旗集團香港及澳門區行政總裁及銀行業務主管辛葆璉帶領專責工作小組舉行一系列活動，包括最近舉行的Citi AI日，吸引了來自不同部門員工參與。辛又稱，該行相信生成式AI（Generative AI）能夠從根源改變工作模式，推出AI工具使同事能夠更精明、更高效地工作，亦體現了花旗配合金管局致力推動銀行業，共同探索負責任創新發展AI的承諾。

高盛擬合併亞洲投行業務 另一方面，外媒引述一份內部備忘指，高盛將獨立管理的3個亞洲投行業務合併為單一部門，整合區域交易諮詢和資本市場能力；高盛亞洲（日本除外）投行業務負責人Iain Drayton將領導整合後的亞太投行部門，並將與日本及澳紐兩地相關負責人密切合作。Drayton於2006年以董事總經理身份加入東京分公司，2010年調往香港，於2014年成為高盛合夥人。