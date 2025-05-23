內地將批600億險資長期投資試點

儘管數據顯示，4月人民幣在全球支付排名降級至第5位，但人民幣匯率周四穩中有升，在岸人民幣兌每美元曾升逾百點子。中國人民銀行副行長朱鶴新昨表示，下一步在進一步優化科技金融發展環境再下工夫。為讓科企獲更多長期資本支持，近期將批覆第三批保險資金對長期投資改革試點，涉資600億元（人民幣‧下同）。

近百機構發行科技創新債 國家金融監管總局政策研究司司長郭武平昨指，科技金融共有4項試點，當中，險資長期投資改革試點計及此前兩批分別約500億元、1,120億元的規模後，3批試點合共將達2,220億元。而金融資產投資公司股權投資的試點範圍，已從上海擴大到18個城市，目前簽約意願金額突破3,800億元。

在建構科技金融體制方面，朱鶴新指，建立債券市場「科技板」，為用作支持金融機構、股權投資機構發行科技創新債券。現已將近有100家左右的機構在發行科技創新債券，規模逾2,500億元，又指「科技板」最需要予以支持的是股權投資機構。另外，人行昨預告，周五將開展一年期5,000億元的中期借貸便利（MLF）操作。對沖1,250億元到期量後，即月內MLF增量3,750億元續做。

至於全球貿易融資的市場，環球銀行金融電訊協會（SWIFT）統計顯示，上月按價值計算，人民幣所佔的份額為6.15%，按月跌1.23個百分點，排名亦降一級至第三位。

人幣全球支付排名佔比3.5% 人民幣在國際支付佔比從3月的4.13%下滑至3.5%，失落連續5個月守穩的全球第4大活躍貨幣地位。不過，人民幣中間價昨報7.1903兌每美元，按日升34點子，在岸價下午4時半收報7.204，亦升25點子。