小米料未來5年投入2000億研發
小米集團(01810)於昨晚正式發布全新款運動型多用途車（SUV）型號YU7，將於7月正式上市，惟未正式對外公開售價；同時發布搭載自研3納米製程旗艦晶片玄戒O1的小米15S Pro手機，起售價為5,499元（人民幣‧下同）。小米董事長雷軍強調，會繼續投入研發，未來5年預計再投入2,000億元研發費用。
雷軍：YU7定位豪華高性能
雷軍表示，小米YU7共有3個版本，分別為後輪驅動的標準版、四輪驅動的Pro版及Max版。他強調該車款的「豪華高性能SUV」的定位，並暗示價格會較高「不可能像SU7那樣賣19.9萬元」；又指若相同的配置在Tesla Mdoel Y上的話，售價要三十多萬元。他亦透露，在首款電動車SU7上市以來，已經累計交付25.8萬輛，而今年4月已交付2.8萬輛。小米股價昨日收跌2.29%，報53.2港元。
比亞迪歐洲銷量首超Tesla
另一方面，作為中國電動車廠一哥比亞迪股份(01211)，4月在歐洲銷量首次超越特斯拉（Tesla）。根據研究機構JATO Dynamics的數據，比亞迪上月於歐洲錄得7,231輛純電動車銷售，而Tesla錄得7,165輛。該機構指，儘管兩個品牌當月銷量差距不大，但卻有巨大的影響，對歐洲汽車市場來說是一個重要分水嶺，尤其是考慮到Tesla多年來一直領導歐洲純電動車市場，而比亞迪直到2022年底才正式在挪威和荷蘭以外的地區營運。
廣汽集團(02238)亦宣布，計劃在明年實現GoMate人形機械人的整機小批量生產，並逐步向大規模量產過渡；還透露今年將實現智能機械人自研零部件的批量生產，以滿足市場對智能機械人的持續增長需求。
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