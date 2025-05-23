小米料未來5年投入2000億研發

雷軍：YU7定位豪華高性能

雷軍表示，小米YU7共有3個版本，分別為後輪驅動的標準版、四輪驅動的Pro版及Max版。他強調該車款的「豪華高性能SUV」的定位，並暗示價格會較高「不可能像SU7那樣賣19.9萬元」；又指若相同的配置在Tesla Mdoel Y上的話，售價要三十多萬元。他亦透露，在首款電動車SU7上市以來，已經累計交付25.8萬輛，而今年4月已交付2.8萬輛。小米股價昨日收跌2.29%，報53.2港元。