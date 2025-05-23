聯想收入5388億 歷來次高

單計去年第四季，聯想的毛利率下跌1.2個百分點至16.4%，主要是基礎設施方案業務集團較低的利潤率所致；去年度毛利率則為16.1%，按年跌1.1個百分點。業績公布後，其股價受壓，收報9.57元，跌5.43%，成交11.1億元。

隨時調整價格減影響 美國掀起關稅戰影響全球貿易，聯想董事長兼行政總裁楊元慶承認，關稅影響公司產品成本，將調整產品價格以分散成本，直言不擔心關稅的多寡，自己更看重的是政策穩定性。

他提到，若及早獲悉政策變化，可在一至兩星期內調整供應鏈及定價策略，將影響降至最低。例如上季面對美國首階段10%關稅時，由於事前早有準備，業績未有顯著影響，惟3月突然提高關稅至20%，一度打亂其供應鏈計劃，並影響該月銷售。

整體而言，上季收入仍維持雙位數增長。他並強調，中國仍是集團重要的製造基地，但集團同時在全球逾10個國家或地區設立超過30間工廠，作組裝生產、擁有自家銷售渠道及跟進服務，故公司有能力快速調整營運，保持競爭。

回看去年度業績，集團基礎設施方案業務的收入按年增長62.78%至145.23億美元，但虧損按年大幅收窄1.79億美元至6,850萬美元，並於下半年轉虧為盈，主要受伺服器訂單增加和企業業務復甦所推動。

智能手機銷售額破頂 智能設備業務收入505.34億美元，按年增13.3%；溢利36.22億美元，按年增13.88%，主要受惠於智能手機、人工智能（AI）個人電腦產品擴充、商業需求及高端產品銷售，同時擴大全球市場份額第一的地位，智能手機業務創下自併購以來歷史新高收入。

方案服務業務在強勁的市場需求以及策略性AI解決方案部署下，已連續第4年實現創紀錄的收入和溢利，分別錄84.57億美元及17.84億美元。

區域分布方面，去年度亞太區（除中國外）的收入按年增加29%，中國市場銷售額升26%，美洲區收入增長19%，至於歐洲、中東及非洲市場的銷售額增長16%。此外，去年度研發支出按年增長13%，以促進混合AI的增長，推動基礎設施、邊緣設備、服務及AI應用的創新及在CES創紀錄的75個獎項。

聯想去年度業績摘要 聯想集團股價走勢