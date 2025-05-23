比特幣曾升越11萬關 全球市值第五

「比特幣2025大會」下周將於美國拉斯維加斯舉行，屆時曾公開支持比特幣的美國副總統萬斯將發表「創新、金融主權與比特幣的未來」為主題的演講，加上穩定幣法案在美國參議院獲得推進，消息刺激比特幣價格創歷史新高。加密貨幣統計網站CoinMarketCap顯示，比特幣曾高見每枚111,861美元，升逾4%；以太幣亦升逾5%，見2,678美元。

未來一年幣價看漲五成 此外，數據顯示，目前比特幣流通供應量為1,986.8萬枚，市值突破2.2萬億美元，創歷史新高，且市值超越亞馬遜（Amazon）的2.13萬億美元，成為全球市值第五的資產。要留意，現時比特幣與黃金的夏普比率（Sharpe ratio）趨於一致。富達全球宏觀總監Jurrien Timmer最新建議，投資者可採四比一的配置比例，投資黃金和比特幣。

HashKey Group首席分析師Jeffrey Ding提及，在貿易緩和與供應緊縮等因素推動下，比特幣再次證明其「數字黃金」的獨特價值。美國參議院最新推進《GENIUS穩定幣法案》，為美元穩定幣提供聯邦級監管框架，隨着穩定幣合規化吸引更多「準美元」資金入場，將為比特幣和以太坊等核心資產賦予更強的避險與價值儲存屬性，估計全球穩定幣市值將從目前的2,500億美元，擴張至逾萬億美元，比特幣和以太幣在未來6至12個月內有望迎來20至50%的估值上調。

滙豐推代幣化存款 此外，滙豐昨日宣布，在香港推出以代幣化存款為本的企業財資管理方案，是本地首個由銀行提供的區塊鏈結算服務，螞蟻國際成為首家採用該方案的企業客戶。

現貨金價格昨日在每安士3,290至3,345美元上落。油價方面，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）據報正討論在7月實施第3次連續增產（每天提高41.1萬桶），將在6月1日舉行的會議上作出具體決定。油價昨日向下，布蘭特期油及紐約期油曾跌逾1%。