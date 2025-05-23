港府數據開放 便利銀行查冊

香港金融管理局昨公布透過政府「授權數據交換閘」，成功將金管局「商業數據通」與土地註冊處連接（LR@CDI），促進「商業數據通」 參與銀行土地查冊流程的自動化。繼通過「授權數據交換閘」將「商業數據通」與公司註冊處連接（CR@CDI）後，此次連接標誌着另一重大里程，再次滿足銀行對共享政府數據的需求。

商業數據通連接土地註冊處 銀行透過「商業數據通」與「授權數據交換閘」連接土地註冊處，可運用應用程式介面（API）以更直接方式查閱土地和業主資料，有效簡化個人及企業客戶的物業估價、按揭和貸款批核流程，此舉有助銀行提升風險管理、改善客戶體驗及減省時間成本。

隨着LR@CDI推出，「商業數據通」參與銀行亦可透過API，在已承按物業有再按押記/按揭文件交付土地註冊處辦理註冊時，查詢電子提示通知書，適時查閱與按揭貸款風險狀況相關的最新資訊。

此外，消息指，香港計劃對私募股權基金、對沖基金和超級富豪的投資工具在加密貨幣、私人信貸投資和其他資產的收益免於徵稅，冀成為頂級離岸金融中心。

外媒引述一份長達20頁的政府提案指，稅收是資產管理公司在決定業務基地時的其中一個關鍵考慮因素，當局希望建立一個對他們有利的環境。根據提案，港府希望擴大免稅投資範圍，將私人信貸、海外房地產和碳信用額等領域亦納入，正就上述計劃進行為期6周的諮詢。

另方面，香港證監會今年2月發布虛擬資產發展路線圖「ASPIRe」，中介機構部執行董事葉志衡稱，針對虛擬資產場外交易和虛擬資產託管推出新的監管牌照乃短期內首要任務，將與政府合作就兩個新牌照作諮詢和提交立法草案，預計立法最少需時一年，全面落地實施可能需約一年半至兩年。