新做H按息跌穿兩厘 近3年低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息（HIBOR）持續下跌，與樓按相關的一個月拆息昨日進一步下跌至0.66613厘，按日跌9.17點子，已連跌第5日，為2022年6月21日後最低。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，以現時一般新做H按計劃（即H+1.3厘）計算，昨日H按實際按息已跌穿兩厘，低見1.97厘，創近3年新低。

港匯曾高見7.81

曹德明指出，H按實際按息比封頂息率3.5厘減少1.53厘，供樓業主的利息開支可以即時減低，對樓市有正面支持作用。以500萬元貸款額，年期30年，如以昨日H按按息1.97厘計算，每月供款為18,406元，比起以封頂息率3.5厘計算，每月供款為22,452元，每月供款可減少4,046元或18%。隨着HIBOR回落，H按優勢即時反映出來，他預期H按將會主導市場，H按選用比例將會回升至95%或以上水平。