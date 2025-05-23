港投：投資逾百項目 10企擬港掛牌

耐心資本關注中港創科 是次論壇吸引超過80家國際耐心資本機構，來自15個國家，總資產管理規模超過20萬億美元，與會者共約400人。陳家齊表示，是次與會的耐心資本機構對香港及內地創科發展極感興趣，關注如何選擇和捕捉創科的投資機會，特別是人工智能（AI）、具身智能等新興科技領域，這亦是港投公司投資3大賽道（即硬科技、生命科技及新能源科技）的重點。惟她指這些耐心資本機構比較低調和務實，故未有透露機構名單。另她預告，港投今年將舉辦「國際機器人大會」及「國際人工智能青年科學家論壇」兩項活動。

她稱，投資項目發展進度非常好，無論尋找其他資金、拓展海外市場、計劃上市等，均快過預期；同時重申，港投不僅投入資金，爭取中長期回報，亦會幫助公司成長，希望不同公司落戶香港；另港投每投資一元，可帶來超過4元相關資金，所引導其他資金的比率已更進一步，希望可撬動更多資本。

此外，港投宣布與中資風險投資公司戈壁創投合作成立「耐心資本專項基金」，透過槓桿更多國際長期資本，包括主權基金；結合本港的大專院校協作，推動新一代的科技創新；與藍馳創投的合作，將成立「共同投資夥伴計劃」，推進一籃子的共同投資項目，重點支持有全球視野的華人科技創業者和全球領先的技術創新，推動中國科技能力走向全球。另與房地產私募基金管理公司基滙資本合作成立「國際策略拓展平台」，加快初創科研成果的轉化與應用，首階段聚焦以中東為重點的全球南方市場開拓和深化發展。