恒指回吐 阿里健康插6%差絕藍籌

港股昨日回吐，恒生指數收挫283點，南下「北水」無懼跌市，淨買入38.8億元，大市全日成交額1,982.29億元。

恒生指數低開79點，其後愈跌愈有，一度插356點，低見23,470點，尾市跌幅略為收窄，最終收報23,544點。國企指數跌103點或1.19%，報8,557點；科技指數跌90點或1.7%，報5,251點。

恒瑞暗盤每手帳賺$2880 花旗引述阿里健康的管理層對2026財年業績指引，包括收入按年升5至10%，經調整淨利潤增介乎10至20%。為反映收入增長放緩等，該行下調其2026及2027財年收入預測3%及6%，每股盈利預測亦降23%及19%，目標價由9.5元削至8.5元，但維持「買入」評級。

三一重工申港招股籌117億 值得留意是，「A+H」公司陸續有來。內地工程機械龍頭三一重工向聯交所遞交上市申請，早有傳集資至15億美元（約117億港元）。按其A股收市價計，市值達1,614億元人民幣。