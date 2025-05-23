恒指回吐 阿里健康插6%差絕藍籌
港股昨日回吐，恒生指數收挫283點，南下「北水」無懼跌市，淨買入38.8億元，大市全日成交額1,982.29億元。
恒生指數低開79點，其後愈跌愈有，一度插356點，低見23,470點，尾市跌幅略為收窄，最終收報23,544點。國企指數跌103點或1.19%，報8,557點；科技指數跌90點或1.7%，報5,251點。
恒瑞暗盤每手帳賺$2880
花旗引述阿里健康的管理層對2026財年業績指引，包括收入按年升5至10%，經調整淨利潤增介乎10至20%。為反映收入增長放緩等，該行下調其2026及2027財年收入預測3%及6%，每股盈利預測亦降23%及19%，目標價由9.5元削至8.5元，但維持「買入」評級。
至於今日接力掛牌的兩隻新股，上市前夕暗盤表現做好。在耀才暗盤，「A+H」藥企恒瑞醫藥(01276)收報58.45元，較招股價44.05元升32.69%，較A股收市價55.6元人民幣（約60.42港元）存有3.26%折讓，每手帳面獲利2,880元。該公司接獲20.38萬人認購，公開發售超購453倍，一手中籤率10%，認購50手才穩獲一手。
另一隻尚未有盈利生物科技公司MIRXES(02629)收報31元，較招股價23.3元揚33.04%，每手帳賺770元。
新股接住上，內地保險中介手回集團(02621)昨起招股，每股招股價介乎6.48至8.08元，發行2,435.84萬股新股，集資最多1.96億元。每手400股，入場費3,264.59元，下周二截止認購，預期下周五首掛。
三一重工申港招股籌117億
值得留意是，「A+H」公司陸續有來。內地工程機械龍頭三一重工向聯交所遞交上市申請，早有傳集資至15億美元（約117億港元）。按其A股收市價計，市值達1,614億元人民幣。
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