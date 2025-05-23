美長債拍賣遜色 年半首破5厘息

歐央行：美資產惹重估 金融體制面臨變革 自美國總統特朗普的經濟政策倒行逆施、朝令夕改，令市場對美元資產失去信心。穆迪下調美國主權信用評級後，美國國債便遭到拋售，導致國債孳息率急升，市場整體融資成本增加，又反過來打壓各類資產表現，令投資者信心進一步受損，形成惡性循環。美國財政部最新拍賣的160億美元20年期國債，結果顯示投標需求疲弱，中標利率達到5.047厘，比市場預期高出0.011厘，亦是2023年10月以來，首次升穿5厘！歐洲央行最近亦警告，投資者正重估美國資產風險，金融市場可能正在發生「根本性的體制改革」。

傳統而言，美國國債作為避險資產，其走勢會在風險上升時與美股反向而行。然而，由於當前市場邏輯是對美國及所有美元資產都有所質疑，因此近期美國「股、匯、債」經常齊上齊落（國債價格下跌即債息上升）。除了20年期美債孳息率突破5厘外，10年期美債孳息率周四亦升至4.622厘，為今年2月以來新高；30年期美債孳息率高見5.15厘，續刷2023年10月以來新高。

歐洲央行最新《金融穩定評估》報告亦指出，金融市場可能正面臨「根本性的體制變革」。在此前美國關稅引發市場動盪期間，歐洲金融市場運作及穩定性保持良好，可能反映投資者重估美國資產風險，全球資本流動發生更廣泛的變化。

亞洲本幣債料受捧 流出美債的資金除了湧向歐洲市場外，亞洲的本幣債券市場亦得到更多關注。富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾表示︰「若說美國貿易政策引發市場波動帶來的唯一好處，就是再次提醒投資者別把所有雞蛋放於同一籃子，印證分散投資較任何時候更為重要。」

她表示，亞洲經濟體日趨富裕，投資者對當地貨幣債市的認知持續提升，亞洲本幣債市的深度今非昔比。新興東亞本幣債市規模從2000年的8,660億美元，至2022年底增至23.2萬億美元。亞洲本幣債市場獲納入愈來愈多全球指數，債市持續改革，也吸引更多海外投資者參與其中。

她指出，亞洲本幣政府債與全球主要政府債的相關性介乎中等至偏低，如過去10年其與美國國債及德國國債的相關系數分別為0.4%及0.3%，成為具有吸引力的分散投資工具。

美製造業PMI勝預期 股市方面，經歷周三大跌後，美股3大指數於周四早段先跌後升，道指曾升69點，報41,930點；標指升18點，報5,863點；納指升171點，報19,044點。

最新經濟數據顯示，美國5月標普綜合採購經理指數（PMI）報52.1，高過預期。其中，製造業PMI報52.3，仍處於擴張區間；服務業PMI亦報52.3，俱勝預期。另外，美國上周首申領失業救濟人數為22.7萬人，少過預期；至於截至前周止持續申領人數則為190.3萬人。4月成屋銷售按月下跌0.5%，至以年率計400萬間，遜預期。

特研兩大按揭商再上市 正當美債、美股動盪之際，特朗普最新在社交媒體透露，正考慮把兩大地產按揭公司房利美（Fannie Mae）及房地美（Freddie Mac）重新上市。他表示，這兩家公司的業績表現很好，可以通過上市套現。

話雖如此，這兩家在金融海嘯後由美國政府掌控的按揭公司若重新上市，在公眾股東的壓力下，可能需要推高整體房產按揭以賺取更多利潤，而這種利率壓力亦會反過來傳導至其他融資市場。

美20年期國債孳息率