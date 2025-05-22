美元信用在響警 日債爆雷掀災難

美國關稅政策增加經濟滯脹風險的同時，大量國債到期及政府債務上限逼近，美國國債孳息率一直上升，正為金融市場響起警號。詎料此時穆迪多補一腳，宣布降低美國主權評級，風險外溢，周二日本拍賣長期國債表現遠遜預期，超長期國債孳息率隨即急飆。要知道，日本債市一旦爆雷，絕非一國之事，而是關係到全球資本流動的頭等大事，畢竟這些年由日本超低息環境所供應的平錢一直撐着美國股債市場，日本也是美債的最大海外買家，若美日金融同釀危機，勢引發全球金融巨災！

美國20年及30年期債息昨仍企穩5厘樓上，值得留意，美國有擔保隔夜融資利率（SOFR）與10年期美國國債孳息的息差呈負數，某程度反映市場對國債信用、流動性或再融資能力感擔憂。過去出現這情況都是金融極端動盪之時，相信這次亦不例外。

本來美元信用風險上升與美債需求下降是路人皆見的事實，就在美債最快7月面臨違約風險，以及特朗普政府硬要在今夏向國會提交減稅方案，激化美國長期債務前，穆迪下調美國主權信用評級，不僅衝擊美國股債，風險外溢正劍指日本。

日本財務省周二進行一萬億日圓的20年期國債拍賣，投標倍數創2012年來最低水平；而衡量市場需求的「尾差」（平均價與最低成交價的差距）更飆至自1987年以來最高紀錄，凸顯市場流動性極度枯竭，日本長期國債價格全線暴跌，20年及30年期國債息率分別飆升至2000年及2019年以來新高水平，40年期國債息率更創新高。

日本國債佔國內生產總值比率早已突破250%，更令人擔心是日圓信用以美債持倉背書，可美債信用褪色，這些年日本國債買家不只是日本銀行、保險企業，而是愈來愈多外國投資者、國際金融機構參與，甚至以之作為抵押品套取融資或進行金融槓桿交易。若日本債價大跌，意味以之作為抵押品的國債價值縮水。近年不少外國投資者利用低息借日圓，再以槓桿操作，買其他國家的高收益資產，即所謂日圓套息交易。若日本債市崩盤，日圓大幅波動，這些巨量的套息交易被迫平倉，引發資本流動極端波動，對全球金融市場將是災難。

這種情況下，過去避險資金會蜂擁至美債市場，可如今美債需求都現變數，誰願再將所有「雞蛋」放在美元資產單一個籃子？今年來黃金價格漲不停，事必有因！若日本債息大升，其他國債孳息或被動地跟升，從而讓全球資金成本上升，不利經濟和融資成本，發債者必百上加斤，金融機構若未及處理相關風險，更有機會引發倒閉潮，從而加劇金融市場震盪。是故，絕不能低估當前美、日債市變化對全球金融安全構成的風險。

日本下周三將再次拍賣長年期國債，6月中旬將迎來日本央行會議，市場都在觀望國債拍賣表現，以及日本央行的量化緊縮貨幣政策去向。接下來的「六絕月」，得高度防範美日爆雷，讓全球金融危機一觸即發。