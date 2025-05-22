股市估市：華穩經濟 押注政策受惠股

美股上周借中美初步貿談成果而大升，標普500指數及納指單周分別升5.3%及7.2%，費城半導體指數更勁升10.2%，冠絕環球股市。挾淡倉活動或可短期內推升美股，但須小心升勢未必能持續。

中美互降關稅後，有助內地經濟重回正軌，而關稅降幅或超出市場預期，可積極帶動中港股市投資情緒。內地過去重點提振內需已初見成效，MSCI中國指數當中，以內需為導向和受惠政策的行業如必需消費品、科技硬件、汽車、房地產，以及銀行等股份表現良好，盈利預測均向上修正。

中港股市估值仍偏低 投資者可繼續留意最能受惠政策支持的行業，包括消費（鼓勵生育和以舊換新政策）、互聯網（針對本地服務、電商企業、線上旅遊平台、人工智能創新和雲端企業）和科技（訊息技術應用創新企業）。此外，中港股市估值亦低，恒生指數、滬深300指數和MSCI中國指數的遠期市盈率皆低過各自的歷史均值，料可吸引資金流入。

除上述針對內需措施外，內地最近推動公募基金高質量發展的25項舉措亦有利內銀股。該25項舉措主要包括改革互惠基金公司或基金經理的關鍵績效指標，優先考慮與基金回報相關的績效，例如資產淨值增長、跑贏基準指數程度、投資者獲利比率，並必須至少佔50%（互惠基金公司）或80%（基金經理）績效評估權重。

基金業改革利內銀股 基金經理必須投資在自身管理的基金，並設3年鎖定贖回期，若3年以上產品跑輸基準指數10個百分點以上，基金經理將被大幅減薪。主動型股票基金經理或因此採取緊跟基準指數策略，以最大程度降低減薪風險，可能推動基金界大量拋售（或買入）與基準指數相比權重大幅偏高（或偏低）的行業股票。

內地股票基金低配內銀股的程度在2024年財年仍大，內銀股佔基準指數權重約11%，但基金對內銀股的持倉權重比基準指數低5個百分點。假設在岸互惠基金繼續每年在股票組合中加倉內銀股2.5個百分點，以在兩年內把內銀股的配置比例升至與基準指數看齊，估計2025至2026年或有額外1,600億元人民幣流入內銀A股。這不僅有助推動市場調高內銀A股估值，亦有利內銀H股，因為調高內銀A股估值將壓低其股息率，並擴大與內銀H股的估值折讓程度，或刺激更多中國在岸投資者（尤其是保險公司）通過南向通買入高股息率的內銀H股。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪