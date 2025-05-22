遠東金融中心單位四折放售 每呎$22000

第一太平戴維斯代理公開出售上址單位，建築面積約2,780方呎，以交吉形式出售。該公司投資部首席資深董事温武忠表示，參考近期遠東金融中心錄得的多宗成交，反映價格調整後市場需求顯著回升。資料顯示，永倫集團或有關公司於2018年以1.65億元購入上述單位作集團辦公室，當時成交呎價高達59,350元。以此買入價計算，現時意向售價低逾一億元。