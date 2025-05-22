遠東金融中心單位四折放售 每呎$22000
港島核心區甲級商廈高層海景單位僅四折放售。金鐘遠東金融中心47樓01室透過代理推出市場，物業意向呎價約22,000元，折合金額只有約6,116萬元，較多年前購入價低逾60%。
第一太平戴維斯代理公開出售上址單位，建築面積約2,780方呎，以交吉形式出售。該公司投資部首席資深董事温武忠表示，參考近期遠東金融中心錄得的多宗成交，反映價格調整後市場需求顯著回升。資料顯示，永倫集團或有關公司於2018年以1.65億元購入上述單位作集團辦公室，當時成交呎價高達59,350元。以此買入價計算，現時意向售價低逾一億元。
投資者旺角全幢嗌6億
另外，中原（工商舖）莊梓榮表示，長沙灣南商金融創新中心17樓全層推出交吉放售，總面積約24,406方呎，部分坐向可享維港海景，銀行估值呎價約9,000元，共涉逾2.19億元，截標日期7月15日。資料顯示，該全層寫字樓於不足一年前以逾3.29億元購入，現市值低出逾33%。
資深投資者黎永滔也放售旺角亞皆老街67至71號全幢物業，意向價約6億元，截標日期6月12日。萊坊指，項目地盤面積約2,808方呎，具重建價值。
此外，美聯黃璜透露，尖沙咀新文華中心A座中層單位，建築面積約830方呎，以約635萬元連租約易手，租金回報率約4厘水平。市傳紀惠集團連環售出灣仔凱利商業大廈地下至2樓與中環租庇利街1號地舖，合共套現約1.49億元。
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