租客趁平搶購二手

荃景7年跌價166萬 朗城滙5載貶近28% 拆息持續向下，加上租升價跌下，部分租客加快入市搶購「蝕本貨」。荃灣荃景花園連裝修兩房單位，獲該類買家以429萬元購入，較原業主約7年前購入價，帳面低約166萬元。元朗朗城滙套三房戶亦獲租樓一段時間的上車客以936萬元承接，單位約5年帳面跌價近28%。

美聯鍾家豪表示，上述為荃景花園1座極高層D室，實用面積約434方呎，有約60萬元裝修，最新叫價438萬元放售，新買家4年前高位沽貨租樓，見息口不斷下跌，樓價亦已回落，決定轉租為買，議價後獲減9萬元，以呎價約9,885元購入；原業主2018年以595萬元買入，帳面貶值約27.9%，連使費料損失近250萬元離場。

元朗二手市都錄同類成交。中原林頌宜指，朗城滙2座高層B室，實用面積約747方呎，叫價990萬元，新買家原先租樓，預計今年再會減息，加上樓價已跌至低位，獲減價54萬元後承接，呎價約12,530元。原業主於2020年12月以1,296.79萬元一手買入，帳蝕約360.8萬元。

KENNEDY 38蝕賣631萬 投資者亦把握機會。利嘉閣黃祥湧稱，堅尼地城KENNEDY 38低層N室一房戶，實用面積約300方呎，叫價680萬元連租約放售，外區客以631萬元承接，呎價約21,033元，即享約4厘租金回報。原業主2021年以約809萬元一手買入，帳面虧蝕178萬元。

此外，換樓客加快「升級」。中原曹嘉華表示，東涌映灣園15座高層D室三房戶，新買家睇樓已一年，見拆息回落，樓市升溫，一星期前出價洽購同座中層同室單位，最終未能入市，見上址放售，即以相同樓價645萬元成功購入，呎價約9,954元。利嘉閣蕭嘉諾指，天水圍嘉湖山莊樂湖居低層G室三房戶，減價兩萬元，外區換樓客僅以398萬元買入，呎價約7,263元。

美孚1040萬沽 輸29% 事實上，樓價大幅回落，亦是吸引買家入市原因。利嘉閣謝國勳稱，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道30號高層D室套三房戶，實用面積約910方呎，劈價60萬元，首置客以1,040萬元承接，呎價約11,429元，約6年帳面跌價436萬元或約29.5%。

市場消息透露，馬鞍山新港城A座中層6室，成交價448萬元，呎價約12,874元，約3年帳蝕180萬元。

最新二手低價成交個案