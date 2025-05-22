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●長實集團(01113)於5月15日及5月19日獲李嘉誠基金分別增持18.3萬股及12.1萬股，每股均價分別約32.81元及32.64元，持股量由48.76%增至48.77%，估計兩項增持涉資合共近1,000萬元。
●博雅互動(00434)發盈警，料截至今年3月底止季度虧蝕兩億至2.2億元，較去年同期賺3.88億元由盈轉虧；若剔除數字資產及股權投資合夥企業等金融資產之公平值變動等非經常一次性因素的影響，今年首季純利料按年減少25至30%左右，主要由於期內收益預期按年略有減少及因購買加密貨幣令銀行存款減少，存款利息預期按年減少。
●寶尊電商(09991)今年首季淨虧損為6,308萬元（人民幣‧下同），較去年同期蝕6,663萬元略有收窄；非公認會計準則下的淨虧損5,720萬元，較去年同期的1,540萬元有所擴大。
●特海國際(09658)今年首季溢利1,193萬美元（約9,305萬港元），較去年同期蝕445萬美元由虧轉盈。期內收入1.97億美元，按年增5.4%；海底撈餐廳經營的收入為1.88億美元，按年增4.5%；外賣業務收入400萬美元，按年增長37.9%。期內整體平均翻枱率為每天3.9次，同店平均翻枱率為每天4次，去年同期兩項指標均為每天3.9次。旗下海底撈餐廳總數從去年底的122家增至今年3月底止的123家。
●塗鴉智能(02391)今年首季股東應佔溢利1,101.7萬美元，較去年同期蝕354.3萬美元由虧轉盈，不派息。
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