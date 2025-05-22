穩定幣條例草案通過 在港發行須申領牌照

香港立法會通過《穩定幣條例草案》，設立法幣穩定幣發行人的發牌制度。條例實施後，任何人如在業務過程中在香港發行法幣穩定幣，或在香港或以外發行宣稱錨定港元價值的法幣穩定幣，必須向金融管理專員申領牌照。

穩定幣發行人須符合儲備資產管理及贖回等方面的規定，包括妥善分隔客戶資產、維持健全的穩定機制，以及須在合理條件下按面額處理穩定幣持有人的贖回要求。相關人士亦須符合一系列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、風險管理、披露規定及審計和適當人選等要求。金融管理專員會適時就制度的詳細監管要求作進一步諮詢。

此外，為防範詐騙，在任何時候只有關於持牌法幣穩定幣發行的廣告會被允許。條例預計將在今年內生效，讓業界有足夠時間了解發牌制度下的要求。發牌制度亦設有過渡期安排，以便業界能按照條例的要求申領牌照及作出適當的業務安排。

孫宇晨持最多特朗普幣 近日比特幣價格顯著反彈，昨日一度升穿10.8萬美元，大有再次突破歷史高位的趨勢。美國上市公司Strategy最近披露，其於近日斥資7.649億美元增持了比特幣。

此前曾經斥香港數碼資產信託監管存在漏洞，並聲稱有香港信託機構挪用穩定幣資產的幣圈名人孫宇晨表示，其已成為美國總統特朗普發行的「特朗普幣」（$TRUMP）最大持有者。他表示，將出席特朗普舉行的晚宴及VIP招待會，期待與參加者交流加密貨幣，並探討行業未來。

孫宇晨過去經常高調參與投資活動，並善於炒作。他曾於2019年6月以456.7萬美元投得與股神巴菲特共進午餐的機會；去年11月以624萬美元投得意大利藝術家Maurizio Cattelan的知名作品《喜劇演員》，該作品為一隻以膠紙黏在牆上的普通香蕉，因為炒作噱頭而引起外界關注。