黃仁勳：美限晶片出口屬錯誤

美國晶片產業巨頭、英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳表示，美國的晶片出口限制是一項錯誤政策，反過來激勵了中國自主發展的動力。他表示，由於出口管制，使得英偉達在中國市場損失數十億美元，這些損失甚至等同於許多半導體公司的季度收入。他強調，中國非常重要，因中國擁有全球50%的人工智能（AI）研究人員，並稱「我們希望AI研究人員基於英偉達的平台技術發展能力，比如DeepSeek就是建構於此。」

Nvidia在華收入影響大 受制於美國的壓力，英偉達不得不在中國出售規格較低的晶片，為此也降低平均銷售價格，對公司收入產生很大影響。不過，情況並沒有改變，中國仍然在進行AI研究。他說，中國當地公司非常有才華且非常有決心。出口管制反而給了他們精神、動力以及政府支持，加速了他們的發展，直言「我認為總體來說，出口管制是失敗的。事實證明了這一點。」

另邊廂，英偉達在圖像處理器（GPU）方面的競爭對手——超微半導體（AMD）正式發布全新Radeon RX 9060 XT顯示卡，8GB顯存版本定價299美元。分析指出，該產品的效能比英偉達同級產品更快，售價更便宜。AMD此前收購了ZT Systems後，將後者的伺服器生產業務出售，但保留AI系統業務。

正在擴展AI初創公司xAI的億萬富豪馬斯克透露，xAI打算向英偉達及AMD等採購更多晶片。他又透露，xAI已於田納西州城市Memphis部署了集結200,000顆GPU的「Colossus」訓練叢集，而未來第二個AI設施將會部署100萬顆英偉達Blackwell GPU，預計未來6至9個月內竣工。