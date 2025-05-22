Yen兌港元高見5.45 日股受壓

日圓匯價昨再上衝，兌每美元曾升穿144關，高見143.46；每百日圓兌港元曾報5.4562，主因美元再度轉弱，非美貨幣獲得提振，特別是具備避險功能的日圓。惟日圓強勢不利日本的出口，日本股市因而受到拖累，日經平均指數收挫230點或0.6%，報37,298點，在過去7個交易日有6日下跌。東證指數亦跌5點或0.2%，收報2,732.88點。

4月出口升2%增幅放緩 數據方面，日本4月出口按年增長2%，大致符合預期，但相較前值由3.9%向上修訂至4%之後，上月放緩幅度頗大。同期進口降2.2%，市場原預期降4.2%。據日本財務省解釋，4月日圓兌每美元平均匯率為147.7，較上年同期走強2.6%，這對以日圓計價的出口和進口數據造成壓力。

印尼減息0.25厘符預期 昨日以賺外匯為主的股份顯著受拖累，豐田汽車跌0.4%，松下控股跌1.1%，任天堂及Sony跌2.3%及2.8%。晶片股及晶片設備股亦為重災區之一，東京電子挫0.4%，Advantest及迪思科分別挫3.6%及3.5%。

另方面，東南亞國家印尼，其央行昨日宣布減息四分之一厘，符合預期。減息後，其7天逆回購利率降至5.5厘，為2022年以來最低水平。這是該央行今年第二次減息，以應對全球貿易緊張和近期印尼盾升值，同日存款便利利率下調至4.75厘，貸款便利利率則下調至6.25厘。

美國暫緩課徵印尼32%的高額關稅，但至今兩國仍未達成任何貿易協議。印尼央行表示，需要加強經濟增長，包括推出政策支持家庭需求及出口，以減輕美國關稅的影響，又指由於全球市場改善及央行干預，貨幣壓力得到紓緩。