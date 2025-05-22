英上月物價漲3.5%提速 減息機會降

英國通脹回升，令央行未來減息步伐變得不穩定。英國國家統計局（ONS）公布，消費物價指數（CPI）由3月的按年上升2.6%，漲至4月的3.5%，為去年1月以來最高水平，並高於市場預期的3.3%。消息公布後，從利率調期市場所見，英倫銀行8月減息的機率大降兩成至40%，今年或再只減息一次，而不是市場此前普遍預期的兩次。

英鎊3年最強 兌10.5港元 通脹回升疊加美元轉弱，英鎊兌美元匯率曾飆近0.6%，高見1.3446的3年高位；英鎊兌港元匯價則曾報10.5。英央行首席經濟學家Huw Pill此前已稱，英國每季減息一次的步伐太快，在本月初的議息會議他就反對減息四分之一厘，而支持維持利率不變。

ONS發言人解釋，上月通脹飆升，明顯體現在家庭帳單之上。主要由於英國能源監管機構Ofgem能源價格上限去年降而本年漲，令上月天然氣和電費上升。且今年水費、污水處理費和車輛消費稅也大幅上漲，導致整體稅率升至去年初以來的最高水平。

更甚的是，撇除波動較大的能源、食品、酒精和煙草價格的核心通脹率，亦由3月的按年升3.4%，進一步漲至4月的3.8%，也較市場預期多漲0.2個百分點。核心通脹為央行於利率決議上較為看重的指標，本次回升速度較快，令市場開始討論利率下行周期是否要提早完結。

利物浦大學金融學教授米洛斯（Costas Milos）表示，美國發起的關稅戰將進一步加固通脹的勢頭，他預期通脹率最高可達4%。

ONS同日公布英國樓價由2月的按年升5.5%，加速至3月的升6.4%，全英平均樓價漲至27.1萬英鎊（約284.56萬港元）。

分析相信，是因為4月1日起加印花稅，令準買家提前於4月前入市，推升對樓宇的需求和價格。展望未來，交易成本隨着新印花稅實施而上升，加上昨日嚇人的通脹數據令未來按揭利率預計會上漲，都有機會令樓價上升勢頭暫緩。

另方面，同為英聯邦國家的澳洲，其4月西太平洋銀行（Westpac）領先指數增長率由前值0.5%放緩至0.2%，該指標反映未來3至9個月經濟活動速度。該行預期，澳洲今年GDP按年增長將加快至1.9%。