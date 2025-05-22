美經濟惹憂 道指低開

聯儲官員：貿戰礙投資 通脹影響未顯現 貿易戰陰霾未散，美國大型零售商業績表現受壓，加上多位聯儲局官員亦繼續就經濟前景的擔憂發聲，再次挑起市場的恐慌。美股3大指數周三早段全線下挫，道指曾跌389點，報42,287點；標指跌40點，報5,899點；納指跌142點，報19,000點。與此同時，瑞銀財富管理的一項調查亦發現，有70%家族辦公室擔心貿易戰威脅。

聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆表示，特朗普政府的貿易經濟措施高度不確定，使得企業暫停投資，家庭亦減少消費，可能會導致經濟增長大幅放緩。與此同時，關稅可能會導致更持久的通脹，因此不應過早減少。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克則重申他近日多次提及的觀點︰關稅對通脹的影響未完全顯現。他表示，經濟可能正處於新一輪通脹加速周期的邊緣。

Target盈利挫 削全年指引 另外，國際貨幣基金組織（IMF）第一副總裁Gita Gopinath接受外媒訪問時稱，美國財赤過大，需要解決其持續增長的債務負擔。她又指，儘管美國總統特朗普政府取消對中國報復關稅，已與英國達成了貿易協議，美國仍受極高的貿易政策不確定性影響，必須觀察未來關稅稅率將會是甚麼水平。

大型零售商亦對前景發出警告。以平價雜貨作為賣點的連鎖百貨公司Target公布截至5月3日止一季業績，季度收入為238.46億美元，按年減少2.79%；經調整每股盈利為1.3美元，按年大跌35%。更重要的是，該公司削減全年業績指引，由原來預測營銷額增長1%，改為「低單位數下滑」，並且降低全年經調整每股盈利預測。

根據管理層的解釋，業績表現不佳主因是受宏觀經濟環境影響，包括消費的可支配收入減少、對關稅的不確定影響消費意欲，還有公司放棄多元化、平等及包容（DEI）政策引發的反彈。Target股價早段曾跌7.66%。

定按息3個月高 房貸申請減 除了日常消費外，美國的樓市亦因為經濟轉差而降溫。美國抵押貸款銀行家協會（MBA）的數據顯示，30年期定息按揭利率於上周升至6.92厘，為今年2月以來最高；因此按揭的申請宗數按周急跌5.1%。雖然在售房屋數目有所增加，但利率上升、通脹及經濟前景的擔憂等，都令美國人降低置業的意欲。

雖然許多迹象都顯示美國經濟前景充滿隱憂，但仍有投行逆市唱好美股及美債。摩根士丹利將美股及美債評級由「中性」上調至「增持」，因預期聯儲局將會進行減息，以支持債券及企業盈利，料明年第二季標普500指數將升至6,500點。

大摩稱，預計美債將在今年首季前繼續在區間中波動，當投資者消化明年聯儲局將進一步減息時，明年第二季10年期美債孳息率將降至3.45厘；惟美元將會持續走弱，因美國相對於其他國家的經濟增長優勢正在減弱。

該行續指，相信美股在短期內不會回到4月時的低位，惟估計未來美國貨幣政策將更加寬鬆，為股市提供支持。

道指年內表現