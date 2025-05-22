小鵬去季經調整虧損4.2億 縮69%
「造車新勢力」之一的小鵬汽車(09868)公布截至今年3月底止首季業績，表現好過預期，淨虧損按年大幅收窄51.5%至6.6億元（人民幣‧下同）；按非公認會計原則（Non-GAAP）計的淨虧損也減少69.76%至4.25億元。不僅如此，該企最新預告今季總收入將介乎175億至187億元，亦即按年增加1.15至1.3倍。消息刺激其美股周三早段曾升16%，報22.85美元。
業績公告顯示，小鵬首季汽車總交付量9.4萬輛，創歷史新高，按年增2.18萬輛或3.3倍，成新勢力車企銷量第一名。期內汽車銷售收入143.7億元，按年升1.59倍，惟按季跌2%；汽車毛利率為10.5%，按年和按季各升5個百分點和0.5個百分點，主因銷量增長帶動的持續整車成本降低，部分被與若干汽車升級相關的存貨撥備及採購承諾虧損所抵銷。
華新能源車月內零售漲32%
截至上季，小鵬自營充電站網絡有2,115座，包括1,089座小鵬S4及S5超快充站。整體而言，該企總收入有158.1億元，按年上升1.41倍，按季微跌1.86%。
另一方面，中國乘聯會公布，5月首18日，全國乘用車新能源市場零售48.4萬輛，按年增32%，按月增15%；全國新能源市場零售滲透率為52%，今年以來累計零售380.8萬輛，按年增35%。同時全國乘用車市場零售93.2萬輛，按年增12%，按月增18%，今年以來累計零售780.4萬輛，按年上升8%。
海外車企方面，美國老牌車企福特汽車（Ford）據報正重新評估其電動車策略，將允許競爭對手日產共用其美國主要電池廠設施。
另外，豐田汽車正式發布RAV4第6代，首次採用自家首個軟件開發平台「Arene」，預期今年底率先在日本推售，隨後在全球180個國家及地區發售。
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