小鵬去季經調整虧損4.2億 縮69%

業績公告顯示，小鵬首季汽車總交付量9.4萬輛，創歷史新高，按年增2.18萬輛或3.3倍，成新勢力車企銷量第一名。期內汽車銷售收入143.7億元，按年升1.59倍，惟按季跌2%；汽車毛利率為10.5%，按年和按季各升5個百分點和0.5個百分點，主因銷量增長帶動的持續整車成本降低，部分被與若干汽車升級相關的存貨撥備及採購承諾虧損所抵銷。

華新能源車月內零售漲32% 截至上季，小鵬自營充電站網絡有2,115座，包括1,089座小鵬S4及S5超快充站。整體而言，該企總收入有158.1億元，按年上升1.41倍，按季微跌1.86%。

另一方面，中國乘聯會公布，5月首18日，全國乘用車新能源市場零售48.4萬輛，按年增32%，按月增15%；全國新能源市場零售滲透率為52%，今年以來累計零售380.8萬輛，按年增35%。同時全國乘用車市場零售93.2萬輛，按年增12%，按月增18%，今年以來累計零售780.4萬輛，按年上升8%。

海外車企方面，美國老牌車企福特汽車（Ford）據報正重新評估其電動車策略，將允許競爭對手日產共用其美國主要電池廠設施。

另外，豐田汽車正式發布RAV4第6代，首次採用自家首個軟件開發平台「Arene」，預期今年底率先在日本推售，隨後在全球180個國家及地區發售。