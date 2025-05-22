中通多賺四成 包裹量指引不變

首季毛利率跌至24.7% 期內，公司收入108.91億元，按年升9.35%；毛利率24.7%，按年跌5.4個百分點；包裹量85.39億件，按年增長19.08%。根據目前的市場和營運情況，公司重申今年包裹量指引為408億至422億件，按年增長20至24%，但強調相關估計代表管理層目前的初步看法，可能會發生變化。

期內，核心快遞服務收入增9.8%，該增長是包裹量增長19.1%及包裹單價下降7.8%的淨結果。由於電子商務退件增加，來自直銷機構的直客業務收入增長129.3%。至於貨運代理服務收入按年跌11.6%，主要是由於跨境電子商務定價下降所致；物料銷售收入主要包括列印電子面單所需的熱敏紙銷售收入，增長15.5%；其他收入主要來自金融貸款業務。

公司創始人、董事長兼首席執行官賴梅松表示，當前中國快遞行業的競爭已進入白熱化階段，低價值或虧損件量佔比的擴大進一步加劇行業挑戰。面對激烈競爭，集團正着力強化既有競爭優勢，同時聚焦具有長期價值的增長舉措。

港人召車急送護照最多 此外，即時送貨平台Lalamove公布「急單龍虎榜」，揭示港人在日常生活中最常遺忘並需要加急運送的重要物品。隨着外遊需求大幅回升，護照穩居榜首，反映出港人在匆忙準備旅程時的「大頭蝦」瞬間。Lalamove最新數據亦顯示，今年4月平台往來機場及主要口岸的訂單量按年增加逾20%，佔總訂單的15%，顯示Call車運送行李及補送遺漏物品已成為新趨勢。