長建英第二上市有助擴收購融資渠道

他又透露，在2025至2026年，集團將會有9項受規管業務需要規管重設，遍布英國、澳洲、新西蘭等地。集團正努力向監管當局提交重設建議。他不對未來結果作出預測，但從過去一兩年其他業務規管重設，因過去數年的高通脹環境、利率改變及業務資本開支所需上升，已達成新規管期的准許利潤及回報率均獲得提升。