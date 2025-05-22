長建英第二上市有助擴收購融資渠道
長江基建(01038)於倫敦第二上市已屆9個月，主席李澤鉅在股東周年大會上表示，倫敦交易所的平台有助跟海外投資者溝通，提升公司地位，並且有望為未來重大收購增加融資渠道。他承認，目前世界秩序和市場持續動盪，進行收購將取決於許多因素。
「關稅對業務沒直接影響」
他又透露，在2025至2026年，集團將會有9項受規管業務需要規管重設，遍布英國、澳洲、新西蘭等地。集團正努力向監管當局提交重設建議。他不對未來結果作出預測，但從過去一兩年其他業務規管重設，因過去數年的高通脹環境、利率改變及業務資本開支所需上升，已達成新規管期的准許利潤及回報率均獲得提升。
電能指現時派息水平適當
同日的電能股東會上，股東關注股息增長問題。主席甄達安表示，派息需視乎現在業務、未來投資或收購的需要，以至要維持高信貸評級對現金的需求。公司將致力提供可持續股息，認為現時的派息水平適當。
另一同系公司港燈電力投資(02638)，行政總裁鄭祖瀛稱，集團已因應燃料價格波動，電費已由1月起每度電44.1仙，降至5月的39仙。集團將採用不同方法減低成本及留意燃料供應是否穩定，並已有長期供應及確保運作所需。本地兩間電力公司的海上天然氣接收站配合具競爭力的國際天然氣供應，亦有助控制價格水平。
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