產經

五一北上消費較新春多50%

李兆豐表示，今年五一長假期日均訪港內地遊客達18.4萬人次，較農曆新年增加23%。 李兆豐表示，今年五一長假期日均訪港內地遊客達18.4萬人次，較農曆新年增加23%。
李兆豐表示，今年五一長假期日均訪港內地遊客達18.4萬人次，較農曆新年增加23%。
擴至高鐵沿線城市 深圳首季使費佔1/3
港人近年熱衷北上旅遊。銀聯國際香港、澳門及台灣大區副總裁李兆豐表示，今年五一長假港人北上人次與農曆新年期間相若，期內香港銀聯卡在內地日均交易金額同樣顯著增加，較農曆新年增長超過50%，顯示港人北上消費熱潮持續。港人外遊方面，澳門、台灣、南韓及泰國等市場表現較理想，交易較農曆新年增加35至60%。
今年首季，港人在內地一半的消費在大灣區城市進行，單計深圳就佔總數的三分之一，其中港人在深圳30%的消費為百貨類別，按年錄超過3位數增長；醫療/健康護理佔約15%，健康美容亦佔約10%。
李兆豐指，隨着近年香港有更多高鐵線路通車，觀察到港人北上消費開始分散到高鐵沿線省份及城市，甘肅、河北、山西等過往較少港人消費的地方亦見明顯增長。
內地客港交易額升50%
內地訪港旅客方面，今年五一長假期日均訪港內地遊客達18.4萬人次，較農曆新年增加23%，期內內地銀聯卡日均線下交易金額較升近50%，其中醫療、煙酒類，以及個別珠寶鐘錶、奢侈品商戶交易更加倍增，顯示內地遊客消費力出現反彈。
李兆豐坦言，內地旅客消費模式轉變，由購物式旅遊轉為體驗式旅遊的趨勢，相對於疫前，內地客在港大額商戶交易頻率下降，反之日常生活類商戶交易頻率上升。同時，教育/學校類商戶交易金額上升近10倍，反映來港留學愈來愈受到內地歡迎。
銀聯成立港澳台大區
另外，銀聯國際宣布，為進一步拓展國際業務，決定對公司組織架構進行調整，成立港澳台大區，負責香港、澳門、台灣市場業務拓展，並同步籌建澳門市場辦公室，大區總部設在香港。截至目前，香港幾乎所有自動櫃員機（ATM）和POS終端均可使用銀聯卡，香港流通卡量超過2,400萬張，按香港人口計算，人均持有3張銀聯卡，其中提款卡市場佔有率超過90%。
中銀香港(02388)個金產品總經理周國昌指，該行今年首季淨服務費及佣金按年上升34.7%，主要由財富管理業務帶動，而首4個月新開戶按年比有80%增長，加上息口回落，客戶開始將資全由定存轉向儲蓄保險、貨幣基金等產品，使該行活期存款（CASA）比率今年迄今錄持續穩健增長。
銀行界料樓宇買賣增
樓市方面，他預期香港樓宇市場買賣宗數今年溫和增長，一手盤繼續為主要推動力，料樓價今年不會有大波動，但具體仍要取決於發展商定價和推盤速度；又提到該行今年按揭貸款餘額錄得健康的正增長，有信心今年按揭業務市佔率維持三成以上水平。
另外，中銀人壽執行總裁鄧子平表示，對於今年策略展望，將聯動中銀香港，加強協同優勢，亦會強化跨行業合作，構建特色生態圈，在養老金融方面，啟動全球旅居，構建跨境養老體系，而在「保險+醫療」方面，會把握資源優勢，促進灣區共融。
港人首季內地熱門消費城市佔比港人首季內地熱門消費城市佔比
港人首季內地熱門消費城市佔比
港人首季深圳熱門交易商戶類別佔比港人首季深圳熱門交易商戶類別佔比
港人首季深圳熱門交易商戶類別佔比
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