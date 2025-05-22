五一北上消費較新春多50%

擴至高鐵沿線城市 深圳首季使費佔1/3 港人近年熱衷北上旅遊。銀聯國際香港、澳門及台灣大區副總裁李兆豐表示，今年五一長假港人北上人次與農曆新年期間相若，期內香港銀聯卡在內地日均交易金額同樣顯著增加，較農曆新年增長超過50%，顯示港人北上消費熱潮持續。港人外遊方面，澳門、台灣、南韓及泰國等市場表現較理想，交易較農曆新年增加35至60%。

今年首季，港人在內地一半的消費在大灣區城市進行，單計深圳就佔總數的三分之一，其中港人在深圳30%的消費為百貨類別，按年錄超過3位數增長；醫療/健康護理佔約15%，健康美容亦佔約10%。

李兆豐指，隨着近年香港有更多高鐵線路通車，觀察到港人北上消費開始分散到高鐵沿線省份及城市，甘肅、河北、山西等過往較少港人消費的地方亦見明顯增長。

內地客港交易額升50% 內地訪港旅客方面，今年五一長假期日均訪港內地遊客達18.4萬人次，較農曆新年增加23%，期內內地銀聯卡日均線下交易金額較升近50%，其中醫療、煙酒類，以及個別珠寶鐘錶、奢侈品商戶交易更加倍增，顯示內地遊客消費力出現反彈。

李兆豐坦言，內地旅客消費模式轉變，由購物式旅遊轉為體驗式旅遊的趨勢，相對於疫前，內地客在港大額商戶交易頻率下降，反之日常生活類商戶交易頻率上升。同時，教育/學校類商戶交易金額上升近10倍，反映來港留學愈來愈受到內地歡迎。

銀聯成立港澳台大區 另外，銀聯國際宣布，為進一步拓展國際業務，決定對公司組織架構進行調整，成立港澳台大區，負責香港、澳門、台灣市場業務拓展，並同步籌建澳門市場辦公室，大區總部設在香港。截至目前，香港幾乎所有自動櫃員機（ATM）和POS終端均可使用銀聯卡，香港流通卡量超過2,400萬張，按香港人口計算，人均持有3張銀聯卡，其中提款卡市場佔有率超過90%。

銀行界料樓宇買賣增 樓市方面，他預期香港樓宇市場買賣宗數今年溫和增長，一手盤繼續為主要推動力，料樓價今年不會有大波動，但具體仍要取決於發展商定價和推盤速度；又提到該行今年按揭貸款餘額錄得健康的正增長，有信心今年按揭業務市佔率維持三成以上水平。

另外，中銀人壽執行總裁鄧子平表示，對於今年策略展望，將聯動中銀香港，加強協同優勢，亦會強化跨行業合作，構建特色生態圈，在養老金融方面，啟動全球旅居，構建跨境養老體系，而在「保險+醫療」方面，會把握資源優勢，促進灣區共融。

港人首季內地熱門消費城市佔比 港人首季深圳熱門交易商戶類別佔比