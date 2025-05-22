AI預期港的士牌價冧剩10萬

近年香港主要資產價格持續下跌，除了包括住宅及工商舖等物業的價值未見底之外，作為港人主要出行運輸之選─的士，牌價亦現「價崩」。其實，除了的士服務競爭力不足之外，運輸業朝數碼科技轉型，網約車、無人駕駛等興起，智能出行將成主流，均對傳統運輸工具帶來挑戰。有報道引用中國人工智能（AI）大模型DeepSeek的分析指，香港的士牌或最終只保留「懷舊觀光服務」的「象徵性價值」，例如10萬至20萬元，即價值不會變「零」。

全球正積極推行無人駕駛技術，香港亦不例外。政府上周顯示，截至上月，透過智慧交通基金資助企業或機構研究和應用創新車輛的科技，基金資助的項目中分別有5個自動車和8個車聯網，涉及金額約1.7億元；當局亦已發出兩個先導牌照，讓12輛自動車分別在北大嶼山和西九文化區進行測試，另會在今年內就規管網約車平台的牌照要求訂定立法建議。除了香港，美國加州批准Waymo於南灣推商業叫車服務，中國廣州開通8條自動駕駛專線，英國料最快於2027年下半年推出自動駕駛服務。

估2050年後遭智駕取代 有分析指出，數碼化與智能化等科技應用被視為一地經濟競爭力的指標，如過去人力抬轎、人力馬車、汽車等進化一樣，的士也面臨出行轉型的重大挑戰。智能出行往往要求大數據和超級硬件支持，是大型科技、平台經濟主導，的士司機屬「單打獨鬥」個體戶，參與空間被擠壓。

昨日有外媒引述DeepSeek的預測，香港取代的士司機的時間，將遲至2050年甚至更後。具體預測是將出現3個階段，首階段是2035至2040年，屆時本港技術與法規才會相對較為成熟，無人駕駛的士會在部分地區正式行駛；2040至2050年進入第二階段，核心市區逐步開放，無人的士將與傳統的士並存。

最後階段於2050年後，屆時無人駕駛或成為主流，業界只保留極少數司機崗位，當局可能保留小量傳統的士牌照，直接將現有的士服務縮窄與過渡至「懷舊觀光服務」。參考外國的士牌照大跌九成的情況，香港的士牌或最終保留「象徵性價值」，例如10萬至20萬元。

新界牌價10年瀉逾七成 回顧過去10年，香港市區及新界的士牌價由高位723萬元及591萬元，跌至近日僅剩218萬元及143萬元，跌幅約69%及約75%。對於高位入市的車主，若牌價跌剩象徵式價值，其實與化灰分別也不太大了。到底AI的分析是否準確，就留待時間說明。