LME：港物流配套佳 利金屬交易

他解釋，在港設立倉庫需時籌備，因為或涉及現有設施裝修、甚至訂製的地方。基於合資格的現有倉儲設施不多，因而相信下一批認可倉庫有一定程度的訂製化，而現有已批出的倉庫，是已經準備好用於金屬儲存的設施。

香港目前累計有7個LME認可倉庫，並將於7月投入服務。張柏廉指出，倉庫的位置由市場決定，倉庫營運商主要考慮與客戶的運輸交收渠道。舉例指，從港口交收會傾向選擇鄰近港口的倉庫，強調位置並非LME要求，而這樣的安排更貼合市場需要。

他又坦言，與東南亞低租金相比，倉庫營運商在港的經營成本較高，但本港具出色的物流配套，便利金屬交付，相信人們會願意為物流便捷而付出。同時他預期，香港將主要存放較高價值的金屬，特別是鎳和錫。

擬推大宗商品貿易半稅優惠 為配合金屬倉庫發展，港府表示，將為合資格大宗商品貿易活動提供半稅優惠的條例草案，將盡快提交立法會。去年環球市場對有色金屬持續呈現強勁趨勢，其中新能源金屬顯著增長，反映出全球行業轉型及科技進步，預計金屬需求在未來數年會繼續增加。