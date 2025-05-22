金價重越3300關 白銀料追落後

市場對美國關稅措施的憂慮再度升溫，金價向上，現貨金價周三曾報每安士3,320美元，升約0.9%。Blue Line策略師Phillip Streible相信，金價下一個阻力位在3,350美元，短期波幅介乎3,150至3,350美元。

現貨白銀價格亦做好，報約33美元。富國銀行投資研究所投資策略分析師Mason Mendez指出，白銀的相對估值表明，正處於歷史低位，預計到2026年，宏觀經濟環境改善和貿易緊張局勢緩解，可能會刺激全球工業活動，增加對白銀的需求。

他認為，在央行購買等因素的推動下，黃金將繼續表現強勁，但白銀及黃金之間的表現差距可能會縮小，而白銀可能是黃金的一個有吸引力的替代品。

至於油價方面，受中東戰局持續緊張，周三倫敦布蘭特期油每桶曾報66美元，升0.95%。紐約期油曾報約62.7美元，升1%。

哈薩克產油量涉違OPEC+規定 外媒報道，中亞國家哈薩克無視石油出口國組織及盟友（OPEC+）要求其減產的壓力，5月初以來日均原油產量增加2%，4月產量雖然回落3%，但這兩個月的產量都超越OPEC+的配額規定。

據OPEC+規定，哈薩克5月產量配額只有148.6萬桶，4月為147.3萬桶，但其於5月1日至19日的日均油氣產量為186萬桶油當量；4月日均產量報182萬桶，3月為188萬桶。

另外，有外媒指，中國有關部門向國內部分主要金屬貿易商和生產商負責人詢問，包括涉及具有軍事和高科技用途小眾金屬和戰略金屬生產和貿易，以加大打擊重要礦產走私行動。