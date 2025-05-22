強積金上半月人均賺逾九千六

5月股票基金整體表現亮麗，美國股票基金以7.6%的月內回報居首。緊隨其後的是大中華股票基金的7%及環球股票基金的6.3%。表現最差的是其他股票基金，月內錄得4.8%跌幅，亦是唯一錄得負回報的股票類別，顯示部分主題型基金仍面對壓力。