恒瑞上限定價 赴港上市藍籌A股望受捧
寧德在港上市H股股價連升兩日，昨午再創343.4元新高，全日升10.18%至337.4元收市；其深圳上市A股更升足3日，周三進一步攀升4.21%，收報274.08元人民幣，為3個月高位。明星新股獲大行唱好，中信里昂首予寧德「高度確信跑贏大市」評級，予其H股目標價385元，更相信寧德時代的利潤率有力衝高，把2026至2027年財年淨利潤預測上調0.5至2%；麥格理亦首予寧德H股「跑贏大市」評級，目標價定在360元。
派格生物孖展傳超購198倍
至於尚未有盈利的生物科技公司派格生物醫藥(02565)公開發售部分在周四截止認購，據報昨至少錄得60億元孖展認購，相對於公開認購起始集資額3,008萬元，超額認購198倍。
今年本港首次公開招股（IPO）市場的搶購熱潮重現，王宗豪指，年初至今整體募資規模料達90億美元，按年增長320%。該行研究部認為，IPO優異表現反映多種因素，包括上市公司的品質提高、內地IPO限制收緊、香港流動性改善，以及海外投資者對中國核心資產的偏好提升。隨着藍籌A股湧入和中概股回歸，他認為香港股票的多元化程度和品質有所改善。由於H股迄今的盈利表現穩健，且人工智能（AI）相關股票佔比較高，因此相對A股，會繼續看好H股。
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