恒瑞上限定價 赴港上市藍籌A股望受捧

寧德在港上市H股股價連升兩日，昨午再創343.4元新高，全日升10.18%至337.4元收市；其深圳上市A股更升足3日，周三進一步攀升4.21%，收報274.08元人民幣，為3個月高位。明星新股獲大行唱好，中信里昂首予寧德「高度確信跑贏大市」評級，予其H股目標價385元，更相信寧德時代的利潤率有力衝高，把2026至2027年財年淨利潤預測上調0.5至2%；麥格理亦首予寧德H股「跑贏大市」評級，目標價定在360元。