資金蜂擁 港股上衝 大摩撐明年闖24500

一個月拆息跌至0.75厘 與美息差擴港元續軟 港股連升兩日，恒生指數昨收升146點。在市況回暖之際，本港銀行同業拆息（HIBOR）進一步走弱，其中與供樓相關的一個月HIBOR創2022年7月15日後新低，周三再跌20.25點子至0.7578厘，連帶港美拆息差距繼續創有紀錄以來最闊，增加市場買美元套息的誘因，港元匯價續軟。投行摩根士丹利調高中港股市多個指數目標，並估計恒指明年中旬見24,500點，多少反映投行對港股看法轉趨向樂觀，海外資金亦正在積極轉戰港股市場。

港匯方面，周三曾觸及7.8331，續創逾一年新低。數據顯示，港匯今個月以來已經下跌近1%，將創1983年聯繫匯率制度實施以來最大單月跌幅。瑞穗認為，港元不排除會回落至7.85弱方兌換水平，迫使金管局入市支持港元。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，以現時一般新做H按息（H加1.3厘）計，最新H按實際按息已經跌至約2.05厘，較封頂息率3.5厘少約1.45厘，意味供樓業主的利息開支可即時減低，對樓市有正面支持，而未來HIBOR走勢將視乎市場活動以及對於港元的需求。另中銀香港個金產品總經理周國昌提及，短期內一至3個月港元拆息將維持在兩至3厘水平，各大銀行存款利率將保持在約兩厘水平。

至於美元和港元之間套戥交易重新回歸，也提供誘因給予港股後市上揚。大摩稱，恒指、國指、滬深300指數及MSCI中國指數在基本情景下，明年6月目標分別為24,500點、8,900點、4,000點和78點，潛在升幅介乎3至5%，恒指最牛及最熊情景分別為28,000點及18,300點，主因企業盈利及估值上調、經濟前景改善、人民幣兌每美元輕微升值、內地新一代人工智能（AI）等因素帶動。

回看恒指昨日表現，高開54點後最多升235點，高見23,917點，屬3月24日之後新高，不過之後升勢回順，全日成交逾2,162億元，其中「北水」連續第4日淨流入，惟金額按日縮77%。

3大指數情景預測 部分焦點港股名單 港元一個月期拆息續跌