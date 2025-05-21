輪商精選：日圓好友留意10656
美匯指數周一曾下試100大關，信貸評級機構穆迪於上周五降低美國信用評級，或觸發投資者重新評估美國資產的吸引力。
此外，近日多位聯儲局官員的言論，引發市場猜測聯儲局至少9月前或將按兵不動。聯儲局副主席傑佛遜表示，當前貨幣政策處於良好位置，可耐心觀望。達拉斯聯儲銀行行長洛根則表示聯儲局應強化利率控制機制，關注更廣泛的市場利率，而非僅僅是聯邦基金利率。隔夜指數掉期利率顯示，利率期貨交易員認為今年其餘時間或只會減息兩次，每次約0.25厘。
以技術走勢分析，日圓兌每美元的本周上升阻力或於142.36水平，支持位或於151.21，投資者或可參考相關技術水平。如預期美元將繼續上行而日圓轉弱，可留意美元兌日圓認購證10647，行使價151日圓，實際槓桿16.2倍，11月28日到期。如預測美元將從高位回落，可留意美元兌日圓認沽證10656，行使價132日圓，實際槓桿14倍，10月30日到期。
博歐元再升吼10576
歐洲央行管理委員會成員表示，央行不能排除進一步下調借貸成本的可能性，但必須保持謹慎。有報道指經濟學家預計隨着通脹率朝2%回落，且經濟面臨貿易政策的影響，央行或於下月會議中減息。歐元兌美元昨日重返1.12水平之上，歐元本周支持位或於1.1026水平，阻力位為21日移動平均線約1.1294，投資者可參考相關技術水平。
如認為歐元仍有上升空間，可參考歐元兌美元認購證10576，行使價1.16美元，實際槓桿20.9倍，9月30日到期。如認為歐元升勢已近尾聲，可留意歐元兌美元認沽證10630，行使價1.06美元，實際槓桿21.3倍，11月28日到期。
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