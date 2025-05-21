股市估市：港股短線聚焦科企業績

上月內地3大經濟引擎的數據好壞參半，消費及固定資產投資低於預期，工業生產則勝預期。自中美落實關稅戰停火90天，預期為出口活動爭取緩衝空間，工業生產料續平穩增長。

港股短期欠缺利好消息，長期貿談協議需時，市場焦點放在企業業績，恒生指數於23,000至24,000點上落。倘若科技股業績有驚喜，或可帶動資金流入，增強大市向上動力，挑戰24,000點阻力。

估值上，衛龍現價對應2025財年預測市盈率約25倍，反映市場認可其品牌實力。該股料已消化早前配股消息，企穩50天線之上。低單價消費股繼續受市場追捧，資金流有利，配合新品接力應市，銷售動力料可延續，向上阻力位18.1元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）