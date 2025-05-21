股市估市：港股短線聚焦科企業績
上月內地3大經濟引擎的數據好壞參半，消費及固定資產投資低於預期，工業生產則勝預期。自中美落實關稅戰停火90天，預期為出口活動爭取緩衝空間，工業生產料續平穩增長。
港股短期欠缺利好消息，長期貿談協議需時，市場焦點放在企業業績，恒生指數於23,000至24,000點上落。倘若科技股業績有驚喜，或可帶動資金流入，增強大市向上動力，挑戰24,000點阻力。
不過，投資者傾向炒股不炒市，情緒消費主題如谷子經濟、美妝及寵物等板塊受到資金追捧，生科股表現突出。新股市場活躍，寧德時代(03750)股價首日反應理想，料可延續正面氣氛。
衛龍銷售可維持增長
個股方面，可留意衛龍美味(09985)。公司去年收入按年增長28.6%，純利增長21.4%，勝預期。魔芋產品銷售保持高速增長，符合性價比消費熱潮。產品創新以外，集團還積極拓展銷售渠道，電商、零食量販，以及會員超商等新興渠道均實現較快增長。
估值上，衛龍現價對應2025財年預測市盈率約25倍，反映市場認可其品牌實力。該股料已消化早前配股消息，企穩50天線之上。低單價消費股繼續受市場追捧，資金流有利，配合新品接力應市，銷售動力料可延續，向上阻力位18.1元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：